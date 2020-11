Eolo, i fondi puntano al 100% della società Al via a gennaio il riassetto azionario del gruppo attivo nel Fixed wireless access di Andrea Biondi e Carlo Festa

I grandi fondi di private equity aprono il dossier del gruppo Eolo. Con un obiettivo: arrivare ad acquisire la maggioranza dell’azienda, È infatti in procinto di partire, in gennaio, un processo volto a un riassetto azionario del gruppo attivo nel fixed wireless access (Fwa): la tecnologia a banda ultralarga “fissa” ma in cui l'ultimo miglio è coperto con le frequenze “millimetriche”.

Azionista di maggioranza di Eolo, al 51%, è il veicolo Cometa (al cui interno ci sono il fondatore e amministratore...