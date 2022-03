E.ON premia i vincitori del contest per le scuole nell’ambito del progetto «Odiamo gli Sprechi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è svolta a marzo la premiazione dell'edizione 2021 dell'iniziativa “Odiamo gli Sprechi” di E.ON. Sono così state elette le classi vincitrici del contest creativo rivolto alle scuole elementari e medie di tutta Italia con il coinvolgimento attivo di Meteo Expert e Pleiadi, società leader nella divulgazione scientifica. Sostenibilità, energia, conoscenza e tanta immaginazione sono stati gli elementi sui quali gli alunni sono stati chiamati a concentrare i propri sforzi per la realizzazione di un progetto innovativo dedicato al futuro delle energie rinnovabili. Aria, Terra e Acqua sono stati i temi dei progetti realizzati, con un focus particolare alla tutela di queste risorse naturali.

La risposta

La risposta all'appello di E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, è stata sorprendente: 100 scuole con 500 classi iscritte per un totale di oltre 12.000 bambini e ben 52 progetti presentati (di cui alcuni realizzati dalle interclassi). Numeri che testimoniano l'importanza dei temi affrontanti nel concorso: la riduzione degli sprechi; l'adozione di comportamenti virtuosi e la necessità di aumentare la consapevolezza delle giovani generazioni – gli adulti di domani – sull'importanza di salvaguardare il Pianeta e su come il contributo di tutti sia determinante per la creazione di un mondo migliore. Argomenti questi diffusi da E.ON verso i giovani delle scuole anche tramite l'ECO Jouer - una rivisitazione in chiave green del celebre brano musicale degli anni'80 “Gioca Jouer” - volto proprio a diffondere tra le nuove generazioni la cultura del consumo consapevole attraverso la musica e il ballo.

I vincitori del contest

Le classi vincitrici si sono distinte nella sfida di un futuro immaginario - il 2040 - e si sono interrogate sui cambiamenti subiti dalle energie rinnovabili legate all'aria, alla terra e all'acqua, proponendo fantasiosi metodi e strumenti innovativi per riuscire a sfruttare le fonti energetiche che il nostro Pianeta ci offre senza andare ad impattare sugli ecosistemi.Le classi premiate fanno parte delle seguenti scuole:

• Scuola secondaria di primo grado “G. Mazzini” |Veneto – Mirano (Ve)Titoli elaborati: ‘I nostri progetti green per un futuro sostenibile'e ‘Un'idea dal futuro per il presente di Mirano”

• Scuola primaria “A. Moro” |Lombardia – Robecchetto con Induno (Mi)Titolo elaborato: ‘Tutti a bordo… per un presente più sostenibile'

• Scuola secondaria di primo grado “Il Guercino” |Emilia-Romagna – Cento (Fe) in collaborazione con Banca Centro EmiliaTitoli elaborati: ‘Per un mondo migliore' e ‘Il mondo è nelle nostre mani'.

La giuria che ha esaminato e votato i progetti è composta da: Davide Villa, chief customer officer di E.ON Italia; Andrea Giuliacci, noto meteorologo di Meteo Expert e professore di Fisica dell'Atmosfera e Lucio Biondaro, direttore comunicazione scientifica e relazioni istituzionali di Pleiadi, realtà che realizza eventi e progetti divulgativi basati sul metodo scientifico.

Il riconoscimento all'impegno e alla creatività

Le classi che hanno realizzato gli elaborati vincenti hanno avuto la possibilità di vivere un'esperienza formativa speciale: un furgone full electric di E.ON, attrezzato con tutto l'occorrente per svolgere una vera e propria attività di laboratorio, ha visitato le scuole per incontrare i docenti e gli alunni che si sono distinti per la loro particolare creatività. Insieme all'esperto meteorologo Andrea Giuliacci, hanno trattato alcuni dei temi attinenti all'ambiente come: l'aumento delle temperature, il peggioramento della qualità dell'aria, l'innalzamento dei livelli dei mari, le piogge acide, la desertificazione e la deforestazione, ma non solo. Attraverso questa nuova tappa del progetto “Odiamo gli Sprechi”, E.ON intende ancora una volta porsi al fianco dei giovani studenti per contribuire al loro percorso di crescita green per diventare adulti consapevoli e responsabili. “È stato davvero entusiasmante far parte della giuria del progetto dedicato alle scuole. Con “Odiamo gli Sprechi” abbiamo avuto modo di stimolare la creatività dei bambini su temi così importanti come la salvaguardia del Pianeta e la riduzione degli sprechi. Ciò ci ha permesso di scoprire quanto la visione dei più piccoli su questioni così complesse possa essere ricca di valore e capacità progettuale. I bambini sanno sempre stupirci e regalarci grandi emozioni. Per questo continueremo ad affiancarli per imparare a raccogliere i loro spunti e contribuire ad aumentarne la consapevolezza e a creare, tutti insieme, un Pianeta migliore», ha dichiarato Davide Villa.

«Vedere i ragazzi, anche i più piccoli, impegnarsi in questo progetto, e soprattutto mostrarsi così coinvolti e sensibili all'argomento, è stato davvero bello e, a mio avviso, conferma ancora di più quanto sia importante portare nelle scuole argomenti quali la sostenibilità e la riduzione degli sprechi. Credo davvero che progetti come “Odiamo gli Sprechi” rappresentino la strada migliore per combattere il cambiamento climatico, creando adesso il cittadino di domani disposto a impegnarsi per la salvaguardia del nostro splendido Pianeta», ha dichiarato Andrea Giuliacci.

«Ricevere così tante richieste da parte degli insegnanti per entrare a far parte della community del progetto è già questo un traguardo per la salvaguardia del nostro Pianeta. Sentire così coinvolti attivamente gli insegnanti, partecipativi e propositivi gli alunni, ci fa capire come sia l'approccio che i temi affrontati durante il progetto educativo “Odiamo gli Sprechi” siano di interesse dell'intera comunità: adulti, ragazzi e bambini. Il futuro è nelle mani dei giovani studenti e loro ne sono semprepiù consapevoli» ha commentato Lucio Biondaro.