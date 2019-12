Epap nel 2019 ha riversato sui montanti degli iscritti 27 milioni

«Il nostro Ente di previdenza - ha commentato il presidente Stefano Poeta – ha la possibilità di rivalutare il risparmio accantonato dagli iscritti anche in base ai risultati degli investimenti e non soltanto in base all'andamento del PIL italiano. Una possibilità che, se ben gestita, potrà dare risultati molto concreti in termini di importo della pensione. I 27 milioni di extrarendimenti finora approvati verranno contabilizzati sui montanti con decorrenza dal 1 gennaio del 2019».