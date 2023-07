Epatiti: 8mila infezioni al giorno nel mondo, l’obiettivo ora è eradicare il virus

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Sono ottomila le nuove infezioni causate ogni giorno dai virus dell'epatite B e C nel mondo, per un totale di tre milioni l'anno, e sono più di un milione le morti a esse correlate. L'Organizzazione mondiale della Sanità lancia l'allarme alla vigilia della Giornata mondiale dell'Epatite, che si celebra il 28 luglio, istituita dell’ente sanitario internazionale per sensibilizzare i governi a mettere in campo azioni e programmi con l'ambizioso obiettivo di eradicare le epatiti entro il 2030. Secondo i dati diffusi dall'Oms, 325 milioni di persone vivono con un'infezione cronica.

Solo il 10% di chi ha sviluppato epatite cronica di tipo B h una diagnosi, percentuale che sale al 21% nel caso dell'epatite C, e l'accesso alle cure è ancora troppo basso. La malattia può restare a lungo silente e non diagnosticata e quando i sintomi compaiono può aver già danneggiato il fegato causando la cirrosi epatica e l'epatocarcinoma.

Loading...

Salvare il fegato per salvare la vita

Lo slogan scelto quest'anno per la campagna di comunicazione è «One life, one liver» («Una vita, un fegato»), un claim che vuole porre l'accento su quanto si può fare per proteggere questo organo, che svolge quotidianamente ben 500 funzioni al servizio del nostro metabolismo, e la propria salute.Le armi a disposizione per contrastare questa minaccia alla salute pubblica ci sono. A partire dalla diagnosi precoce, grazie agli screening e ai test di laboratorio, passando dal trattamento farmacologico e dalla prevenzione. In particolare, quella attuabile con il vaccino contro l'epatite B, in Italia obbligatoria già dal 1991.Un'altra questione non va trascurata. Diagnosticare l'infezione nelle persone inconsapevoli di essere contagiate, consentendo loro di evitare le complicanze di una malattia epatica avanzata, permette anche di interrompere la circolazione del virus impedendo nuove infezioni che si trasmettono a seguito del contatto con sangue e fluidi corporei infetti. I virus che causano l'epatite sono A, B, C, D ed E. Sotto la lente dell'Oms sono particolarmente attenzionate le infezioni causate dalla B e dalla C proprio per la minaccia che rappresentano per il fegato e le gravi conseguenze per la salute di chi ne è affetto.

L'identikit dei virus: l’epatite B e il vaccino

L'epatite virale B è causata da un virus a DNA appartenente al genere degli Orthohepadnavirus della famiglia degli Hepadnavirused. «Si tratta di uno dei virus tra i più infettivi al mondo – sottolinea Giuliano Rizzardini, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’azienda socio sanitaria Fatebenefratelli Sacco di Milano - e causa un'infezione acuta del fegato che nel 90% dei casi si risolve con la guarigione e l'immunizzazione, nel 5-10% dei casi si trasforma in cronica e può compromettere nell'arco di 10-30 anni la funzionalità epatica. Può evolvere inoltre in epatite fulminante con un'elevata mortalità e nei restanti casi richiedere il trapianto dell'organo. L'80-90% dei bambini che contraggono l'infezione durante la gravidanza o il primo anno di vita – aggiunge lo specialista - diventano portatori cronici del virus e si ammaleranno con le stesse percentuali che caratterizzano l'evoluzione della malattia negli adulti, quindi con lo stesso rischio di sviluppare cirrosi ed epatocarcinoma».Per prevenire l'epatite B è disponibile un vaccino efficace e sicuro, che offre una protezione del 98-100% dalla malattia, grazie al quale il numero di nuovi casi è notevolmente diminuito, in particolar modo nelle classi fino ai 36 anni di età che hanno usufruito della vaccinazione. «Purtroppo, nonostante la gratuità del vaccino, molti non accedono e lo possiamo vedere da Seieva, il sistema di controllo del Ministero della Salute che monitora l'andamento delle epatiti virali acute. E' un'opportunità che non va sprecata perché consente di proteggere sé stessi e gli altri», segnala Rizzardini.

Le epatiti D e C e i farmaci disponibili

L'epatite D, invece, è causata da un virus a RNA difettivo (agente delta), che si può replicare solamente in presenza del virus dell'epatite B. «Il 5-9% dei pazienti con virus da HBV – aggiunge Rizzardini - sono anche infetti dal virus HDV. Per l'epatite delta è stato recentemente approvato un farmaco specifico. Per un utilizzo ottimale sarebbe opportuno aumentare lo screening del virus delta nei pazienti che hanno l'epatite B e aumentare anche lo screening della B. Tutte le armi di prevenzione e terapie ormai ci sono, ma è fondamentale tracciare i casi».Per quanto concerne l'epatite C, è provocata da un virus a RNA (HCV) appartenente al genere Hepacivirus della famiglia dei Flaviviridae. Anch'esso, come il B, si trasmette attraverso il contatto con sangue infetto o fluidi corporei che lo contengono.L'infezione spesso è asintomatica o presenta sintomi vaghi e aspecifici. «Circa un terzo delle persone infette – evidenzia Rizzardini - elimina spontaneamente il virus entro sei mesi dall'infezione senza alcun trattamento. Un terzo di chi ha l'epatite cronica sviluppa la cirrosi e di questi il 2-5% un epatocarcinoma. Non è ancora disponibile un vaccino contro l'epatite C, tuttavia i nuovi farmaci antivirali ad azione diretta, estremamente efficaci e sicuri, sono in grado di curare più del 95% delle persone infette», specifica Rizzardini.