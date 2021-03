Epicode chiude un primo aumento di capitale di R.Fi.

Epicode chiude un aumento di capitale da 1 milione. L’operazione vede il coinvolgimento di business angel, esperti dell’ecosistema digitale italiano e venture capital italiano come Claudio Vergini, Alessio Cavone e Andrea Rota ed è sostenuta da una trentina di finanziatori del panorama industriale italiano, tra cui Matteo de Brabant (founder e presidente di Jakala), Francesco Beraldi (founder di Alkemy e o2e), la B Holding di Fabio Cannavale (founder di Lastminute.com), Matteo Lunelli (presidente delle Cantine Ferrari e di Altagamma), Guglielmo Notarbartolo di Villarosa (famiglia Marzotto), Diego Pisa (ceo di Teleperformance Italy Group) e Lorenzo Lamberti Sagliano (investor e co-founder di Mamacrowd).

«Nell'attuale contesto di crisi pandemica è diventato ancora più evidente come il digitale per le aziende sia un asset di business (non un semplice canale di vendita) e quanto la digital transformation non sia più un'opzione ma una necessità”, spiega Claudio Vaccaro, presidente di Epicode, “In quest'ottica, internalizzare le competenze tecniche o ridisegnare il profilo dei dipendenti, anche grazie agli incentivi per la formazione disponibili, è un'opportunità storica da cogliere. Epicode vuole supportare le aziende in questo processo di acquisizione e trasformazione dei talenti IT, grazie al proprio modello unico sul mercato».

La società opera nell’ambito della formazione online in tema di coding, dedicata sia ai giovani sia alle aziende.