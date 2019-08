Epidemia oppioidi: Purdue Pharma offre 12 miliardi di dollari per patteggiare Purdue è uno dei 22 produttori di oppioidi finiti nel mirino delle 2.000 azioni legali avviate negli Stati Uniti da stati, contee e città per la crisi degli oppioidi

(AP Photo/Toby Talbot)

1' di lettura

Purdue Pharma e la famiglia Sackler che la controlla hanno offerto fino a 10-12 miliardi di dollari per patteggiare le azioni legali avviate contro la società per il ruolo nell'epidemia degli oppioidi negli Stati Uniti. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali gli stati e le città che hanno fatto causa stanno valutando se accettare o meno l'offerta entro venerdì.

LEGGI ANCHE / Johnson & Johnson responsabile crisi oppioidi: multa da 572 milioni

Purdue è uno dei 22 produttori di oppioidi finiti nel mirino delle 2.000 azioni legali avviate negli Stati Uniti da stati, contee e città per la crisi degli oppioidi. L'offerta segue la sconfitta in tribunale di Johnson & Johnson, condannata da un giudice dell'Oklahoma a pagare 572 milioni di dollari per le sue responsabilità nell'epidemia degli oppioidi nello stato.