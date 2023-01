Epifania all’insegna dell’ottimismo, cresce la spesa media per la calza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo i calcoli di Coldiretti/Ixè quest’anno tra Natale e l’Epifania le famiglie hanno speso 7,4 miliardi in regali. Si chiude così il periodo delle feste con una Befana all’insegna dell’ottimismo. È quella degli italiani che hanno regalato a figli e nipoti la calza della befana. Un pensiero che ha coinvolto molti più italiani rispetto al 2022 con un +54% . Al tradizionale rito hanno participato i due terzi degli italiani con un +54% sullo scorso anno. In crescita anche la spesa media che tocca i 58 euro contro i 48 di dodici mesi prima. Prima della pandemia la spesa era superiore, intorno ai 70 euro. È quanto emerge da una indagine di Confesercenti che ricorda che nel 2022 si stava affrontando l’arrivo della variante Omicron. La tradizione della Befana è più sentita nelle regioni del Centro e del Sud, dove a fare un regalo per l’Epifania quest’anno sono rispettivamente il 70 ed il 73%, rispetto a quelle del Nord, dove la quota si ferma il 57%. Tra i regali più acquistati c’è la classica calza con dolci o carbone scelta dal 45% di chi partecipa alla festa con un trend in decisa ascesa sul 24% segnalato lo scorso anno. Un 21%, invece, si orienterà su giocattoli e quasi uno su quattro approfitterà dell’inizio dei saldi invernali per regalare un prodotto o un accessorio moda.

Con le piste da sci sono affollate in parecchi approfitteranno di questo primo ponte del 2023 all’insegna delle vacanze di prossimità, per trascorrerlo in uno degli oltre 25mila agriturismi sparsi lungo lo stivale. Una scelta che, secondo le stime di Coldiretti, coinvolte oltre un milione di vacanzieri. Per loro i sapori della buona tavola, alla scoperta delle specialità agroalimentari del territorio senza dimenticare le visite nelle tante cantine con B&B che offrono percorsi di degustazione. Per gli sportivi percorsi di equitazione o con e-bike, trekking oltre ad attività e corsi di cucina e wellness.