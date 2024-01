Epifania con il maltempo. Nevica in Trentino oltre i mille metri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante l’arrivo del maltempo oltre 2 milioni di italiani hanno scelto di mettersi in viaggio per concedersi una breve vacanza durante il weekend dell’Epifania e si vanno ad aggiungere ai più fortunati in vacanza da Capodanno o addirittura da Natale. È quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che, con i programmi rivisti sulla base del meteo, salgono comunque ad oltre 10 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno un giorno fuori casa durante le festività di fine ed inizio anno.

Nevica in Trentino oltre i 1000 metri

“Per il momento non ha creato particolari disagi al traffico - fa sapere l’amministrazione provinciale -. La nevicata proseguirà con questa intensità fino alla prima mattinata di domani. Seguirà un’attenuazione per poi esaurirsi in tarda serata. Nella giornata di domenica 7 gennaio è atteso tempo nuvoloso e un’intensificazione del vento dai settori nord orientali, con qualche occasionale precipitazione. Sono in corso le operazioni di pulizia delle strade da parte del Servizio gestione strade, coadiuvato in alcune tratte dalle imprese private alle quali è stato affidato il servizio. La raccomandazione è di moderare la velocità e di guidare con particolare attenzione per il fondo stradale sdrucciolevole e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero neve e per i trattamenti antighiaccio”.

Vento e mareggiate in Sardegna, allerta meteo per burrasca

Nuova allerta meteo in Sardegna. Dalla 9 di domani, sabato 6, e sino alla mezzanotte di domenica 7 gennaio 2024, le aree costiere della Sardegna saranno interessate da venti di burrasca da Nord-Ovest. Sui crinali orientali e sulle coste del Golfo di Orosei si potranno raggiungere intensità di tempesta. Per effetto di questa situazione meteo, tutte le coste esposte potranno essere interessate da mareggiate. Così l’avviso di condimeteo avverse della Protezione Civile regionale, che contestualmente ha diramato anche un avviso di criticità per rischio idrogeologico codice giallo (criticità ordinaria) che interessa anche il Campidano dalla mezzanotte di oggi, venerdì 5, sino alle ore 15 di domani, sabato 6 gennaio 2024. In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile: restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. Vietato attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e fiumi e attraversare sottopassi.

Allerta gialla in Fvg per piogge intense



La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una allerta meteo gialla, valida da domani fino alle 12 di domenica. Domani, spiega l’avviso della Protezione civile, sono previste precipitazioni estese e in genere intense; nella zona di Trieste saranno più moderate, mentre saranno possibili piogge localmente molto intense tra alta pianura e Prealpi. La quota neve inizialmente sarà a circa 1.100-1.300 metri sulle Alpi, 1.300-1.600 sulle Prealpi; in giornata la neve potrà scendere fino a circa 1.000-1.200 metri sulle Alpi e fino a fondovalle nel Tarvisiano tra pomeriggio e sera; fino a 1.200-1.400 metri sulle Prealpi. In quota le nevicate potranno essere intense, con accumuli significativi. Sarà possibile anche qualche rovescio o temporale. Venti moderati da sud-est sulla costa, da nord-est in pianura. Bora sostenuta dalla sera a Trieste. Domenica, tra la notte e il mattino, saranno possibili precipitazioni residue che tenderanno a cessare ovunque in giornata. Soffierà Bora sostenuta o anche forte sul Carso e a Trieste, vento moderato da nord-est in pianura e sostenuto in quota sulla zona montana. Il verificarsi di tali eventi, avverte la Protezione civile, può comportare situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, innalzamento dei corsi d’acqua di pianura, fenomeni di instabilità dei pendii e locali interruzioni della viabilità. Secondo il bollettino valanghe diffuso dalla Regione Fvg, sulle Alpi domani e domenica il pericolo sarà da moderato a marcato, forte invece nell’area del Canin.