ePrice corre in Borsa, Portobello comprerà il portale per quasi 6 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Balzo in Borsa di Eprice dopo l'aggiudicazione a Portobellodel ramo d'azienda marketplace della società di e-commerce che comprende il portale eprice.it. Le quotazioni sono salite fino a +12% prima di entrare in asta di volatilità. Portobello è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e specializzata nel cambio merce (vende spazi pubblicitari in cambio di prodotti che poi rivende nei propri punti) e ha realizzato ricavi per 88,2 milioni nel 2021. Portobello è risultata aggiudicataria del ramo d'azienda nell'ambito della procedura di preconcordato preventivo per un prezzo di acquisizione di 5,9 milioni che verrà corrisposto in parte in denaro e in parte con accollo del debito per circa 900mila euro inerente il trasferimento di 25 dipendenti.

Gli asset acquistati hanno fatturato 101 mln nel 2020



Il ramo d’azienda oggetto della vendita ha registrato un fatturato nel 2020 pari a circa 101,4 milioni e un ebitda di -14,1 milioni. Nel 2020, inoltre, il portale ha ricevuto quasi 65 milioni di visite con 500 mila clienti che hanno prodotto 637 mila ordini con uno scontrino medio di 287 euro.

L'asse con la spagnola Riba Mundo



L’operazione - si legge in una nota - sarà perfezionata con il supporto economico e operativo della società spagnola Riba Mundo Tecnologia, specializzata nell’acquisto erivendita di prodotti elettronici nel segmento B2B. Portobello intende diventare "un operatore omnichannel creando forti sinergie tra online (e-commerce) e offline (catena retail) finalizzate ad aumentare la brand awareness, la fidelizzazione dei clienti e l’ottimizzazione dei punti di contatto con il pubblico. Inoltre l'azienda romana punta ad ampliare la gamma prodotti sul portale eprice.it con alcune categorie della catenaretail Portobello per rafforzare l’offerta online, la marginalità e la competitività delportale e-commerce.