ePrice ko, con III trimestre negativo conti 2019 peggiorano ulteriormente

Scivola di oltre il 5% Eprice, l'azienda di e-commerce fondata da Paolo Ainio che ha confermato di non poter raggiungere gli obiettivi 2019 dopo aver annunciato ricavi e margini operativi in flessione anche nel terzo trimestre. Le quotazioni si portano a 0,524 euro. Nel terzo trimestre i ricavi sono calati del 20,2% a 30,1 milioni di euro portando il cumulato sui nove mesi a 93,1 milioni (-17,6%). Il gross merchandise volume, cioè la spesa effettiva sostenuta dai clienti attraverso i vari siti di e-commerce facenti capo all'azienda e sul marketplace (cioè il servizio che consente a marchi e venditori professionali di mettere in vendita i propri prodotti), è calata del 23,7% nel terzo trimestre a 40,8 milioni. Già in agosto l'azienda aveva comunicato di non poter raggiungere la stima di un gross merchandise volume in crescita intorno all'8-9% e un ebitda in equilibrio: nei primi nove mesi invece il margine operativo lordo è stato negativo per 7,8 milioni di euro.

Al 30 settembre 2019 il gruppo presenta una liquidità pari a 1,9 milioni di euro (8,9 milioni): «La variazione rispetto al 31 dicembre 2018 deriva principalmente delle risorse assorbite dalla gestione operativa per 6,4 milioni - precisa la società - Le attività di investimento hanno assorbito risorse per un importo pari a 2,5 milioni compensate dall’incasso dell’earnout maturato a seguito del verificarsi di talune condizioni previste contrattualmente dalla cessione della divisione Vertical Content al gruppo Mondadori». Domani si terrà l'assemblea degli azionisti per approvare un aumento di capitale fino a 20 milioni di euro.

