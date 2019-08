ePrice, nuovo piano in arrivo. Torna l’ipotesi aumento di capitale di Carlo Festa

2' di lettura

Allo studio opzioni strategiche per ePrice, tra le aziende leader dell’e-commerce italiano.

Hanno lasciato il segno il significativo calo delle vendite nei mesi di maggio e giugno e il drastico calo della cassa al primo semestre 2019, emerse dal comunicato stampa diffuso lo scorso primo agosto. Tanto che, in attesa di chiarire il futuro, è stata rinviata a settembre l’approvazione della semestrale.

Fondata da Paolo Ainio e quotata dal 2015 sul segmento Star di Borsa Italiana, l’azienda (un tempo nota come Banzai Spa) ha visto l’ingresso di soci eccellenti come il banchiere Matteo Arpe, fondatore di Sator, e Pietro Boroli, uno degli azionisti di De Agostini.

L’azienda, fino alla scorsa primavera, è stata teatro di un scontro proprio tra Ainio (con il 22% delle azioni) e Arpe (20%): il secondo, indispettito dal crollo delle quotazioni (oggi a 0,61 euro), ha presentato un propria lista in assemblea (perdendo), ma accendendo i riflettori sul titolo. Arpe chiedeva discontinuità strategica ritenendo come prioritaria per ePrice la ricerca di soluzioni di crescita esterna, in Italia e all’estero, non escludendo alcuna opzione, ovvero l’acquisizione di altre realtà, l’aggregazione con altri operatori o la cessione di attività.

Per qualche mese su ePrice e sull’umore degli azionisti è calato il silenzio. Ma i dati economici e patrimoniali di una settimana fa hanno riaperto la querelle sull’andamento del gruppo: con i ricavi scesi a circa 63 milioni, in calo di circa il 16% rispetto al primo semestre 2018 e una perdita a livello di Ebitda adjusted di -4,5 milioni. Maggio e giugno sono stati negativi e ora si spera nel mese di luglio.