EQA ed EQB: ecco come cambiano i suv elettrici firmati Mercedes

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Stile rinnovato e trazione elettrica. Mercedes EQA ed EQB si presentano con una veste aggiornata sia per quanto riguarda l'estetica che per la parte tecnologica. I due modelli alla spina potranno essere ordinati a partire dall’autunno 2023 e arriveranno nei concessionari europei all’inizio del 2024.

Design: coerenza tra i modelli della gamma

Con una superficie dei pannelli neri di nuova concezione con un motivo a stella nella parte anteriore, EQA e EQB si allineano visivamente ai modelli di segmento superiore a trazione elettrica. Una fascia luminosa collega le luci diurne dei fari, mentre un nuovo paraurti sottolinea l’effetto ampio del frontale del veicolo. I designer hanno modificato anche l’interno dei fanali posteriori che presentano linee orizzontali. La presenza su strada è enfatizzata da quattro nuovi cerchi in lega con dimensioni da 18, 19 e 20 pollici e due i colori di carrozzeria inediti: blu spettrale e argento high-tech.Ricordiamo che EQB ha fino a sette posti con caratteristiche di un'auto di medie dimensioni: i due sedili della terza fila possono essere utilizzati da persone alte fino a 1,65 metri e vi si possono installare anche seggiolini per bambini. Il volume di carico varia da 495 a 1.710 o da 465 a 1.620 litri (rispettivamente per i sedili a cinque e sette posti).

Loading...

Mercedes EQA ed EQB: le foto del restyling Photogallery13 foto Visualizza

Equipaggiamento di serie: touchscreen da 10,25” incluso

L’equipaggiamento di serie è stato ampliato: tutti i modelli EQA ed EQB sono ora dotati del touchscreen centrale da 10,25 pollici e del pacchetto Usb di serie. Gli equipaggiamenti aggiuntivi selezionati possono essere attivati in un secondo momento tramite la tecnologia over-the-air (Ota).Tra le novità dell’abitacolo figurano il volante di ultima generazione con comandi a sfioramento e le finiture in legno di tiglio marrone a poro aperto. Ma, soprattutto, EQA ed EQB presentano una generazione aggiornata del sistema di Mbux: l’aspetto dei display può essere personalizzato con tre stili di visualizzazione (sottile/sportivo/classico) e tre modalità (navigazione/assistenza/servizio). In combinazione con i 10 mondi colore dell’illuminazione ambientale, sono disponibili numerose opzioni di personalizzazione. Tutte le funzioni precedenti, come media, telefono, veicolo, ecc. sono ancora disponibili e possono essere comodamente gestite tramite il touchscreen o i pulsanti di comando a sfioramento sul volante.Gli smartphone possono ora collegarsi senza fili al veicolo tramite Apple CarPlay o Android Auto Wireless.

La visualizzazione delle funzioni di ricarica nel sistema Mbux è stata migliorata: ad esempio, lo sportello di ricarica può essere sbloccato sul display centrale tramite un softkey nel menu di ricarica. Inoltre, viene visualizzata la potenza di ricarica in corrente continua attualmente disponibile, che dipende dal precondizionamento della batteria ad alto voltaggio. Altre informazioni utili: durante il processo di carica, l’autonomia di ricarica viene indicata in chilometri.

Autonomia: fino a 560 chilometri per EQA

Grazie a una serie di accorgimenti, gli ingegneri di Mercedes-Benz sono riusciti ad aumentare l’autonomia di EQA 250 + (140 kW) fino a 560 chilometri (ciclo Wltp) grazie alla batteria da 70.5 kWh. Mentre per la 250 (140 kW), 300 4Matic (168 kW) e 350 4Matic (215 kW) la batteria resta da 66,5 kWh con autonomia dichiarata fino a 528 km. Discorso diverso per EQB che nella versione 250+ (140 kW) è dotata di batteria da 70.5 kWh che garantisce un'autonomia fino a 536 km mentre per 300 4Matic (168 kW) e 350 4Matic (215 kW) l'accumulatore è da 66.5 kWh e l'autonomia massima dichiarata di 448 km. La nuova funzione di “monitoraggio dell’autonomia” è utile nell’uso quotidiano: se viene attivata tramite Mbux, sul display centrale vengono visualizzate diverse opzioni per il risparmio energetico. I possibili consigli sono di selezionare il programma di guida Eco e DAuto e di passare alla funzione di climatizzazione Eco+.