EQS, ecco l’ammiraglia a zero emissioni: il pieno di hi-tech e 770 km di autonomia

Elettrica, digitale, super connessa e con un autonomia record. Debutta la Mercedes Eqs, la nuova ammiraglia a zero emissioni che punta a ridefinire in chiave di sostenibilità a 360 gradi il segmento delle top luxury car. E, ovviamente, sfida quella Tesla Model S che ha sottratto molti clienti alla termica Classe S, la madre di tutte le ammiraglie della Stella a tre punte. Ma nel mirino c’è anche Porsche Taycan. Una cosa va detta subito: la EQS non è la versione elettrica della Classe S. Infatti, diversamente da altri modelli alla spina della gamma EQ come la EQA, imparentata con la GLA, o la EQC derivata dalla GLC, è una vettura profondamente diversa e nativamente elettrica. È, infatti, basata su una nuova piattaforma modulare battezzata Eva (che starebbe per Electric vehicle architecture, ma è è anche il nome dell’ingegnere Eva Greiner che l’ha ideata). EQS porta al debutto questa archittetura come madre di 4 future elettriche di alta gamma (la EQE, per esempio) firmate dalla casa di Stoccarda.

Gli ingegneri sono partiti da un foglio bianco per creare una vettura che fosse un punto di rottura con il passato. e questo lo si vede subito negli interni.

EQS offre, infatti, il sistema MbUx Hyperscreen, la megaplancia tutta display, che è stata esposta per la prima volta a gennaio al Ces, salone dell’hitech di Las Vegas. Va detto che si tratta di un optional (che si annuncia anche parecchio costoso visto che fonti non ufficiali parlano di circa 15mila euro), tuttavia è anche possibile che l’hypescreen possa essere offerto di serie in alcuni mercati visto che sembra essere un elemento molto wow e caratteristico del modello.

Più che un sistema di infotainment il nuovo MbUx è il vero cervello digitale della vettura: controlla tutto, ha processore con 8 core, 24 GB di Ram e vanta un software basato sulle tecniche di intelligenza artificiale e di machine learning che lo rendono capace di apprendere a di adattarsi alle esigenze degli utenti.

Ma veniamo alla EQS che, secondo Mercedes, è l’auto più aerodinamica mai prodotta. L’obiettivo dei tecnici di Stoccarda è stato infatti quello di cercare la autonomia ai massimi livelli.