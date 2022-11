Equilibrio dei conti e riforme o la tempesta perfetta ci travolgerà

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, o Nadef, il governo Draghi, oltre alle previsioni tendenziali per il triennio 2023-2025, ha indicato i dati pressoché definitivi del 2022.

Quest’anno il Pil italiano crescerà del 3,3% che si aggiunge al 6,7% del 2021. Ciò significa che abbiamo recuperato il buco del Covid che nel 2020 aveva ridotto il nostro Pil del 9 per cento. A fine anno avremo pertanto un Pil reale pro-capite pari a circa 27.400 euro, uguale a quello del 2019, ma purtroppo anche a quello che avevamo nel 2000. Si certifica quindi che il nostro reddito pro-capite è fermo da 22 anni.

Con una differenza però. Nel 2000 i nostri 27.400 euro erano superiori alla media dell’Unione europea del 20% e alla media dell’area euro del 3 per cento. Poiché tutti gli altri Paesi europei hanno aumentato, chi più chi meno, il loro reddito pro-capite, nel 2022 quei nostri 27.400 euro risultano inferiori del 7% alla media Ue e del 15% rispetto alla media dei Paesi dell’euro. Se negli anni futuri l’economia italiana dovesse crescere dell’1% all’anno, il nostro Pil pro-capite non raggiungerebbe mai più la media europea. Se dovessimo invece crescere al 3% all’anno potremmo riportarci alla media dell’Unione Europea nel 2032 e a quella dei Paesi euro nel 2037.

Questa è la dimensione della sfida sulla crescita strutturale che il nuovo governo e tutti noi abbiamo di fronte.

Sui dati ufficiali del bilancio pubblico, quest’anno, il totale della spesa pubblica sfonda per la prima volta i mille miliardi di euro. Per l’esattezza 1.029 miliardi, cioè il 54,3% del Pil. Destinati a salire a 1.048 miliardi nel 2023. Il totale delle entrate

è a 933 miliardi pari al 49,2% del Pil. L’anno prossimo sono previste a 981 miliardi. Per differenza, il deficit pubblico di quest’anno è di 106 miliardi, cioè 5,6% del Pil. Il debito pubblico sale a quasi 2.800 miliardi, ma scende in rapporto al Pil al 145,4% per una buona crescita reale e soprattutto per una forte inflazione.