Equitazione, al Circo Massimo il Longines global champions tour

Il format

Dal 15 al 17 settembre le stelle del jumping mondiale di equitazione tornano di scena a Roma, al Circo Massimo, per l'unica tappa italiana del circuito di salto ostacoli più prestigioso al mondo. Un weekend di sport a ingresso gratuito con spettacoli, rievocazioni storiche e giniziative per il pubblico di tutte le età.



Il Longines global champions tour, il più prestigioso circuito mondiale di salto ostacoli, è alla sua quattordicesima tappa stagionale, la penultima prima del finale di Riad prima dei playoff di Praga. Nutrito il programma di concorsi nel CSI2* e nel CSI5* con un montepremi complessivo in palio di 650mila euro.

In gara il team dei Rome gladiators nella competizione a squadre della Global champions league, che si affianca alla competizione individuale del Longines global champions tour.

L'olandese Harrie Smolders è al comando della graduatoria del tour con 252 punti davanti al connazionale Maikel Van Der Vleuten (238) e al francese Simon Delestre (217), mentre in vetta alla classifica della “Champions league dei cavalli” c'è il team dei Riesenbeck international con 294 punti, seguito dai Paris panthers in seconda posizione con 274 e dai Madrid in motion al 3° con 234.

Il programma prevede mostre interattive, sessioni di autografi con i cavalieri, visite esclusive dietro le quinte fino agli appuntamenti serali con gli show equestri, tra i quali “Cavalli e Roma – Il tempo nella città eterna” diretto da Sabina Domanico che sarà in scena il 15 e il 16 settembre alle 21. Tra i consueti, apprezzati, appuntamenti con lo spettacolo del Carosello del San Raffaele Viterbo, del Carosello di lance dei Lancieri di Montebello e del tradizionale Carosello dei Carabinieri.

I biglietti d’ingresso gratuiti per il Longines global champions tour di Roma possono essere prenotati attraverso il sito ufficiale dell’evento con una semplice registrazione al seguente link:https://www.gcglobalchampions.com/tickets/2023-tickets/2023.