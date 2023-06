Equity crowdfunding, Concrete Investing raccoglie 2 milioni per «Grazioli 59»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Concrete Investing, la piattaforma autorizzata da Consob e attiva su specializzata nella raccolta di capitali destinati a investimenti in progetti immobiliari, annuncia il finanziamento di Grazioli 59, un nuovo sviluppo residenziale in via Privata Don Bartolomeo Grazioli 59 a Milano, che porta la firma dello Studio Barbieri & Negri. Per questa operazione, che vede la società di sviluppo immobiliare Bluestone coinvolta in qualità di advisor per l’attività di promozione e sviluppo immobiliare del progetto, Concrete Investing ha raccolto 2 milioni di euro, e ha previsto un Roi del 40,7% e un Irr del 12% a fronte di un holding period di 36 mesi. L’offerta ha visto la partecipazione di circa 150 investitori privati sia retail che professionali.

Grazioli 59 sorgerà a ridosso del quartiere Bovisa e a pochi metri dal Politecnico di Milano, un’area ricca di servizi, oggetto di diverse riqualificazioni in corso d’opera, che ospita attualmente un mix tra uffici e immobili produttivi.

Il progetto prevede due corpi sovrapposti: un fronte di sei piani su via Grazioli e un edificio più alto, di dieci piani, affacciato a sud. Si compone complessivamente di 49 appartamenti di diverse dimensioni e ottimizzati negli spazi, tutti dotati di ampie logge, con la possibilità di creare giardini pensili privati con fiori, orti e piccole alberature, svolgendo contemporaneamente un ruolo estetico e di controllo dell’esposizione al sole, oltre che del microclima delle residenze. La collaborazione tra Concrete Investing e Bluestone non è inedita: le due società hanno lavorato insieme per il finanziamento del progetto Park Towers Milano, sviluppo residenziale in via di realizzazione nel quartiere Feltre firmato Asti Architetti, che ha già concluso a gennaio 2022 una exit parziale, la quinta per la piattaforma fintech, remunerando parte degli investitori per complessivi 961.950 euro, pari al 10% Irr.

Oltre Park Towers, a partire da gennaio 2020 Concrete Investing ha realizzato le seguenti exit: Torre Milano (Roi 12% circa in 12 mesi), con la liquidazione di 838.950 euro; Gracchi7 (Roi 20% circa in 26 mesi), con la liquidazione di 1.190.000 euro; ELLE Building (Roi 20% circa in 21 mesi), con la liquidazione di 1.691.268 euro; Le dimore di via Arena (Roi 10,13% in 12 mesi), con la liquidazione di 1.101.318 euro; Colonne di San Lorenzo (Roi 27% in 27 mesi), con la liquidazione di 3.175.000 euro; Terminal Tower (Roi 30% circa in 42 mesi, operazione impattata dal Covid), con la liquidazione di 1.985.000 euro.

«La rinnovata collaborazione con Bluestone – ha dichiarato Lorenzo Pedotti, ceo di Concrete Investing – conferma la nostra capacità di offrire a risparmiatori privati e investitori sofisticati opportunità di investimento di valore in contesti immobiliari strategici, consentendoci di dare continuità in termini di partnership con operatori dal track record solido, caratterizzati da competenze e standard qualitativi elevati».