Equity funding, raccolta di capitali anche a fin di bene Doorway è la prima piattaforma di equity funding che diventa società benefit. Oltre alla raccolta di capitali punta a generare un cambiamento positivo nella società

di Lucilla Incorvati

(AdobeStock)

3' di lettura

Doorway, piattaforma di equity investing online autorizzata da Consob nel 2018, ha appena ottenuto la forma giuridica di società Benefit. È la prima volta per una società di crowdfunding e anche nel mondo delle fintech italiane. Si tratta di una qualificazione, quella di società Benefit, riconosciuta dalla Legge finanziaria 2016, e rivolta a quelle imprese che perseguono volontariamente, nell’esercizio della propria attività, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune.

Da piattaforma di equity crowdfunding a società benefit

Per Doorway che ha fatto dell’innovazione tecnologica applicata alla finanza il suo fiore all’occhiello, si tratta di un passaggio chiave importante. La trasformazione è volta infatti a due obiettivi principali: da un lato favorire la raccolta di capitali per la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, in grado di generare un cambiamento positivo nella società; dall’altro contribuire alla trasformazione del sistema finanziario verso un modello generativo, mobilitando la ricchezza verso l‘economia reale, anche attraverso un’azione culturale sui propri stakeholder.

Quella di società Benefit è una previsione normativa innovativa e unica a livello europeo che legittima e attribuisce valore a un modo di fare impresa non focalizzato solo sulla dimensione economica, ma sulla capacità di far convergere redditività e sostenibilità, nell’ottica di creare ricadute positive per gli stakeholder.

«Doorway nasce per favorire, grazie al suo modello di business, l’investimento di capitali privati in economia reale. Da più autorevoli parti è stata evidenziata la necessità e l’opportunità che parte del risparmio italiano venga veicolato su start up e Pmi innovative, anche come motore della ripresa economica - sottolinea Antonella Grassigli, ceo e cofunder di Doorway -. I miei soci ed io siamo orgogliosi di avere creato la prima startup Fintech “purpose driven” in Italia: la piattaforma di investimento gestita da Doorway non è un’organizzazione filantropica interessata a risolvere i problemi della società, ma un’impresa che identifica e monitora gli effetti positivi e i rischi generati dalla propria attività nel contesto degli investimenti finanziari in innovazione ed economia reale».

Criteri Esg al centro

Doorway seleziona le migliori startup e Pmi innovative sul mercato, valutandone l'impatto in termini di sostenibilità mediante l’utilizzo di parametri Esg (Environmental, Social & Governance).Tale scelta risponde alla convinzione che nel medio e lungo termine saranno le aziende con la migliore performance Esg a essere le più agili e profittevoli, a vantaggio dell’azienda stessa, degli investitori e del sistema degli stakeholder in generale.