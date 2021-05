Equo compenso più esteso: i professionisti fanno fronte comune

Tra i criteri generali indicati dagli avvocati, anche l’introduzione di una soglia minima dei compensi del professionista, indipendentemente dalla tipologia del committente, a cui far eventualmente corrispondere un limite massimo della parcella; la possibilità per i Consigli nazionali delle categorie di adire azioni collettive contro le violazioni della norme sull’equo compenso; l’istituzione di una Autorità nazionale che vigili sul rispetto delle regole e sanzioni la loro violazione, evitando ai professionisti di finire per forza davanti al giudice civile per vedersi riconosciuto il giusto corrispettivo.

I commercialisti

L’ampliamento della disciplina dell’equo compenso e il suo rispetto anche da parte della Pa sono stati chiesti pure dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che ha inoltre sottolineato con favore l’istituzione di parametri di calcolo differenziati per categorie (al momento esiste un decreto che indica quelli degli avvocati e un altro per il resto delle professioni), la possibilità di introdurre norme deontologiche per sanzionare chi non rispetta i criteri dell’equo compenso e l’istituzione di un osservatorio nazionale per monitorare l’applicazione dello strumento, osservatorio ora previsto solo per gli avvocati.

Le altre categorie

Sia Confprofessioni che Assoprofessioni hanno insistito sulla necessità di indicare a chiare lettere che le garanzie sull’equo compenso valgono anche per le professioni non regolamentate e per tutti i lavoratori autonomi. Questo apre la strada alla necessità di mettere nero su bianco dei riferimenti economici nuovi, superando la logica dei parametri indicati dai decreti ministeriali, applicabili solo alle professioni ordinistiche.

Altro capitolo, molto sentito, è quello dei rapporti con la pubblica amministrazione. Tutti d’accordo sulla necessità di stroncare il fenomeno dei bandi pubblici con richiesta di servizi e consulenze a titolo gratuito.

Confprofessioni, in particolare, ha ricordato che il divieto di incarichi gratuiti non è ancora un principio consolidato nemmeno per i giudici. Infatti mentre il Tar Campania (ordinanza 24-25 ottobre 2018) ha dichiarato l’illegittimità di bandi su prestazioni professionali rese a titolo gratuito, subito dopo il Tar Lazio (sezione II, sentenza 30 settembre 2019) ha concluso nel senso contrario, sostenendo che la gratuità rientra nella libera scelta del professionista.