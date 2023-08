Equo compenso, sindaci e revisori da escludere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una legge, quella sull’equo compenso, che ha come ratio rafforzare la tutela dei professionisti verso clausole ritenute vessatorie e comportamenti abusivi. Ma che nei fatti rischia di comportare effetti paradossali nell’aumento dei costi, sia per le imprese sia nella Pubblica amministrazione. E di andare contro i principi di libera concorrenza.

Nei giorni scorsi cinque organizzazioni imprenditoriali, Abi, Assonime, Ania, Confindustria, Confcooperative, hanno inviato una lettera al governo sollevando queste controindicazioni e chiedendo un intervento di chiarimento. Sul tema Assonime (l’associazione delle società per azioni italiane) ha preparato una circolare di 20 pagine, da inviare agli associati e all’esecutivo, con un’analisi puntuale del testo e gli ambiti applicativi, sollevando una serie di criticità.

La posizione di Assonime

Per Assonime la legge 49/2023 dovrebbe riferirsi solo ai rapporti professionali che abbiano come oggetto prestazioni di opera intellettuale (articolo 2030 del Codice civile) «regolati da convenzioni» nei quali la sussistenza di un possibile squilibrio delle posizioni contrattuali, tra professionista e impresa, può giustificare una tutela rafforzata del professionista da parte del legislatore.

L’impostazione secondo cui l’ambito di applicazione della legge non riguarda tutti i rapporti contrattuali tra imprese e professionisti, ma solo quelli derivanti da una convenzione, sarebbe per Assonime l’unica coerente con i principi europei in tema di concorrenza e con il criterio costituzionale della ragionevolezza. Altrimenti si avrebbe una reintroduzione nella sostanza del meccanismo delle tariffe minime obbligatorie, e ciò potrebbe essere valutato restrittivo della libera concorrenza.

Questa interpretazione impedirebbe il verificarsi di conseguenze paradossali sulle tariffe: per le società più grandi porterebbe ad aumenti totalmente fuori mercato, anche esorbitanti, mentre per quelle più piccole alcuni compensi sarebbero inferiori rispetto a prima della legge. Per Assonime andrebbero comunque esclusi dall’applicazione i sindaci e i revisori.

Il calcolo

Secondo il calcolo effettuato da una società di grandi dimensioni quotata, che presenti un valore dei redditi lordi e di attività pari a circa 8 miliardi, l’equo compenso di ciascun sindaco ammonterebbe a circa 580mila euro, a fronte dell’attuale compenso medio di circa 50mila. Anche per l’attività stragiudiziale degli avvocati l’applicazione delle tariffe forensi comporterebbe un aumento dei costi esorbitante: per l’attività di assistenza in un’operazione straordinaria o di emissione di obbligazioni, per un valore dell’affare pari a 100 milioni ci sarebbe un compenso minimo di 125mila euro a fronte dell’attuale compenso medio sui 60-70mila. Tornando ai sindaci, il loro ruolo andrebbe considerato non un incarico professionale, ma una funzione organica necessaria alla tutela di interessi collettivi tanto dei soci quanto di terzi.

Le imprese

La legge si applica alle imprese che nell’anno precedente all’incarico abbiano avuto ricavi oltre i 10 milioni di euro o abbiano occupato più di 50 dipendenti. Dal momento che si estende anche alla Pubblica amministrazione, Assonime nella circolare sottolinea che l’interpretazione secondo cui la legge si applicherebbe a ogni rapporto contrattuale comporterebbe un significativo maggior onere a carico delle finanze pubbliche, mentre in base all’articolo 13 della norma si afferma che dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la Pa. Occorrerebbe quindi per Assonime un provvedimento che chiarisca l’applicazione di una norma così importante per il sistema produttivo.