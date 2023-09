Equo compenso in stallo, tempi lunghi per i parametri

Le indicazioni per gli avvocati

Il Consiglio nazionale forense in due note ha fornito indicazioni sulla valenza del parere di congruità reso dall’Ordine sui compensi che per la legge vale già come titolo esecutivo. Ad esempio, il Cnf ha chiarito che il parere debba sempra essere motivato e che non servono altri adempimenti, se non la notifica del parere alla controparte e l’attesa di 40 giorni. La congruità può essere richiesta – chiarisce il Cnf - «anche in assenza di pattuizione preventiva tra le parti».

I codici deontologici

La legge 49 richiede ai Consigli nazionali di aggiornare i propri Codici deontologici inserendo sanzioni per il professionista che vìola l’obbligo di «convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato» alla prestazione richiesta e che non applica i valori indicati nei decreti ministeriali sui parametri previsti per ogni categoria. Finora solo il Consiglio nazionale ingegneri ha aggiornato il Codice, che per le sanzioni rimanda comunque ai Consigli di disciplina.

Nell’area economico-legale, invece, la riflessione è appena iniziata. Anche se i commercialisti ad esempio hanno già una norma che afferma come «in nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato all’attività svolta o da svolgere» e che in un certo senso “anticipa” le previsioni dell’equo compenso.

I parametri per i non ordinistici

La “missione impossibile” è dare per la prima volta a mezzo milione di professionisti senza Albo dei parametri per le proprie prestazioni in soli 60 giorni. Tra i circa 444mila appartenenti alle professioni associative della legge 4/2013 si trovano le attività più disparate: dall’influencer al consulente aziendale, dal formatore all’export manager.

Il lavoro di messa a punto è appena iniziato, con il coordinamento del sottogretario del ministero delle Imprese (Mimit), Massimo Bitonci. Circa 100 le associazioni iscritte nell’elenco della legge 4/2013 che hanno mandato una prima nota per tentare di capire come applicare ai propri iscritti l’equo compenso. Per ora si sta cercando di raggruppare i professionisti in macro aree il più possibile omogenee e anche di stimare quanti possano essere davvero soggetti all’equo compenso, che - ricordiamolo - si applica solo nei rapporti con la Pa e verso i clienti forti (si veda la scheda). Solo dopo si comincerà a parlare di valori economici. Si ragiona su tariffe a tempo (su base oraria o giornaliera ad esempio). Una ipotesi che trova consenso tra le associazioni. «Partire dal tempo necessario per le prestazioni in ambiti comunque omogenei è un buon inizio - commenta, ad esempio, Anna Rita Fioroni, presidente di Confcommercio professioni, che raggruppa 28 associazioni della legge 4 - ma occorre comunque introdurre correttivi che pesino anche la complessità della prestazione».