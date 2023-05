Equo compenso in vigore per 1,6 milioni di professionisti

Molto più complesso applicare il resto delle norme. Per quanto riguarda i parametri, solo quelli di avvocati e progettisti di opere pubbliche sono aggiornati. Per altre categorie deve ancora essere finalizzato il lavoro di revisione e copertura di voci nuove mancanti. È il caso dei commercialisti, i cui parametri di riferimento sono contenuti nel decreto ministeriale 140/2012, comune a più professioni: «I parametri vanno rivisti a prescindere dall’equo compenso – spiega Pasquale Mazza, componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti – perché datati e carenti dal punto di vista quantitativo e qualitativo; ad esempio, non considerano le attestazioni e le asseverazioni. Il Consiglio nazionale ha approvato un nuovo testo e l’ha inviato al ministero della Giustizia in due versioni: una di revisione del decreto 140 e l’altra strutturata in modo da avere un decreto dedicato solo ai commercialisti. L’interlocuzione è iniziata e contiamo di procedere in fretta», ma i passaggi necessari richiederanno comunque alcuni mesi.

Un altro fronte da aprire, per gli Ordini, è quello della revisione dei Codici deontologici, in cui vanno inserite norme per sanzionare chi conviene compensi non equi. Un obbligo che ha fatto discutere, come ricorda il Consiglio nazionale forense in una nota inviata agli Ordini locali, perché espone i professionisti alla responsabilità disciplinare, ma che, secondo lo stesso Cnf, in realtà può essere un supporto: il rischio di sanzioni, si legge nella nota, «può costituire valido argomento per sottrarsi a clausole inique».

Per i professionisti senza Albo non c’è invece a monte un tema di deontologia. E sui parametri si parte da zero: i primi dovrebbero arrivare in 60 giorni, quindi a fine luglio. Ma si chiede la presidente del Colap, Emiliana Alessandrucci: «Chi si prenderà l’onere di decidere i parametri di riferimento? Quale sarà il criterio per fissare i parametri a un mondo, quello dei non ordinistici, estremamente eterogeneo?». Per la presidente di fatto la norma così come è scritta «è inapplicabile, siamo in attesa di una legge emendativa su cui si era impegnato il ministero del Lavoro».

