Erasmus continua anche durante l’emergenza pandemia Il progetto non si ferma: la Commissione europea ha stabilito le linee guida per poter continuare a fare una utile esperienza di studio all’estero anche in «mobilità virtuale»

«Mobilità virtuale»: l’Erasmus+ cambia e si adegua alla attuale situazione di un’Europa profondamente cambiata a causa della pandemia. La Commissione europea ha infatti dettato le nuove disposizioni per consentire comunque agli studenti che intendono poter sfruttare l’occasione di un’esperienza seppur in gran parte virtuale all’estero, di non dovervi rinunciare.

Infatti, gli studenti potranno avviare attività di mobilità in modalità virtuale che siano coerenti con l'obiettivo della mobilità, come ad esempio attività in “distance learning” organizzate dall'istituzione ospitante, la formazione virtuale e altre forme simili. Questa forma di mobilità virtuale potrà comunque essere combinata con una componente di mobilità fisica all'estero, da quando sarà nuovamente possibile. E questo genere di mobilità sarà comunque riconosciuta in pieno tramite per esempio l’accumulo di crediti universitari, come se lo studente si recasse fisicamente sul posto. Lo stesso vale anche per lo staff di professionalità coinvolte in Erasmus+.

Per l'istruzione scolastica, la Commissione europea incoraggia al massimo l'utilizzo del sistema eTwinning, la community delle scuole europee: tutti gli scambi di classi pianificati potranno prendere avvio attraverso la collaborazione nella piattaforma. Tra le tante caratteristiche, eTwinning permette agli insegnanti di avviare classi virtuali dove i ragazzi possono lavorare con i propri pari negli altri Paesi.

I beneficiari potranno inoltre proseguire nelle attività previste dai progetti di partenariato strategico anche in modalità virtuale. Infine, i beneficiari riceveranno un supporto finanziario in modalità che verranno comunicate in futuro.