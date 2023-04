Turchia, malore per Erdogan: cancellati gli impegni elettorali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha cancellato tutti gli impegni in programma oggi dopo avere accusato ieri un malore durante un programma televisivo in diretta. “In seguito ai consigli dei medici, oggi riposerò a casa”, ha scritto su Twitter il presidente turco annunciando che non potrà partecipare ai comizi elettorali in programma in tre diverse città turche. “Se Dio vuole, da domani riprenderemo con il nostro programma”, ha aggiunto Erdogan. Tornando in diretta su Kanal 7 diversi minuti dopo l’interruzione della trasmissione per concludere l’intervista, Erdogan ha spiegato che la campagna elettorale per le presidenziali del prossimo 14 maggio gli ha provocato diversi problemi allo stomaco. “Con un programma così intenso può accadere”, ha commentato. “Purtroppo, oggi non potremo riunirci con i miei fratelli di Kirikkale, Yozgat e Sivas”, ha detto poi oggi Erdogan nell’annunciare l’annullamento degli impegni odierni.

Ieri i telespettatori che seguivano Kanal 7 si sono ritrovati con le trasmissioni bloccate dopo che il 69enne leader turco non è riuscito a rispondere a una domanda sulle sue promesse elettorali. Dal microfono si sono sentite voci ovattate, le telecamere non inquadravano Erdogan e l’intervistatore si è alzato. Poi, in sottofondo, si è sentita una voce esclamare “Oh no!”. Poi ancora il leader turco ha ripreso e concluso l’intervista, affermando appunto che l’intensità della campagna elettorale gli ha provocato “gravi” problemi di stomaco.

Al presidente turco Erdogan arrivano gli auguri di pronta guarigione di Kemal Kilicdaroglu. “I miei migliori auguri”, ha twittato Kilicdaroglu, leader del Chp, candidato dell’opposizione alle elezioni presidenziali del 14 maggio in Turchia alle quali si presenta come principale avversario di Erdogan