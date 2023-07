Erdogan: «Kiev merita di entrare nella Nato». Prigozhin ricompare sui social e attacca i media russi

9:52 Usa-Cina, Yellen: «Su clima cooperazione è fondamentale»

È ’’fondamentale’’ che Washington e Pechino continuino a lavorare insieme sui finanziamenti per il clima. Lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, sollecitando una più profonda cooperazione nell’affrontare la ’’minaccia esistenziale’’ del riscaldamento globale. “Essendo i due maggiori emettitori mondiali di gas serra e i maggiori investitori in energie rinnovabili, abbiamo sia la responsabilità comune, sia la capacità di aprire la strada”, ha detto Yellen a una tavola rotonda di esperti in Cina, sottolineando un’area critica di cooperazione nonostante le relazioni bilaterali siano tese.

“Il cambiamento climatico è in cima alla lista delle sfide globali e gli Stati Uniti e la Cina devono lavorare insieme per affrontare questa minaccia esistenziale”, ha aggiunto. Affermando che “la finanza per il clima dovrebbe essere mirata in modo efficiente ed efficace”, Yellen ha sollecitato la Cina a sostenere le istituzioni multilaterali esistenti come il Green Climate Fund, sollecitando al contempo che il settore privato sia coinvolto nella transizione verso lo zero netto.

“Entrambe le nostre economie cercano di sostenere i partner nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo mentre si sforzano di raggiungere i loro obiettivi climatici. Credo che la continua cooperazione Usa-Cina sui finanziamenti per il clima sia fondamentale”, ha dichiarato.