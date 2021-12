Erdogan: l’Islam mi impone di abbassare i tassi. La lira precipita, poi recupera con piano salva-risparmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un’altra giornata di passione per la lira turca, passata in poche ore dal crollo al rimbalzo, entrambi a due cifre. Scosse telluriche che lasciano sconcertati gli osservatori e confermano la grande incertezza che circonda la politica economica e monetaria turca.

A innescare una nuova raffica di vendite è stata a inizio giornata l’ultima sortita di Recep Tayyip Erdogan: «Cosa succede? Stiamo abbassando i tassi d’interesse. Non aspettatevi altro da me. Da musulmano continuerò a fare quello che è richiesto dal decreto divino (Nass)». Il presidente si riferisce alla dottrina islamica che vieta l’applicazione di alti tassi di interesse e l’usura (riba) come forma di credito.

Loading...

Lira senza rete

Dichiarazioni subito accolte dagli investitori con un nuovo, pesantissimo, flusso di vendite sulla già provata lira, che in poche ore è precipitata del 10% e oltre sfondando al ribasso quota 20 contro l’euro e quota 18 contro il dollaro. Un mese fa la divisa turca era scambiata intorno a 10 contro il biglietto verde e 12 contro l’euro. Un vero e proprio tracollo. Giornata nera anche per le obbligazioni turche denominate in dollari, vittime di massicce vendite.

Il piano di Erdogan ridà fiato al cambio

In serata il «Sultano» è nuovamente intervenuto per garantire che la riduzione dei tassi farà scendere l’inflazione nel giro di pochi mesi - tesi opposta alle più consolidate teorie economiche - e che la Turchia non volterà le spalle alle regole dell’economia di mercato. Erdogan ha poi annunciato una serie di misure eccezionali per tutelare i depositi in valuta locale nel tentativo di fermare la corsa alla conversione dei risparmi in dollari ed euro. In pratica, il governo coprirà le perdite da svalutazione accusate dai depositi in lire turche se queste perdite saranno superiori ai tassi d’interesse pagati dalle banche sui depositi. È stato questo annuncio a far invertire la rotta al cambio, con la lira che ha recuperato terreno fino a risalire intorno a quota 15 sul dollaro, annullando tutte le perdite di giornata.

Erdogan nelle ultime settimane ha più volte rispedito al mittente i moniti dei leader aziendali sui pericoli di una politica monetaria di questo tipo e ha ribadito che non tornerà mai sui suoi passi. Negli ultimi quattro mesi ha chiesto altrettanti tagli dei tassi, nonostante l’aumento dell’inflazione, spingendo la Banca centrale turca ad andare in direzione opposta rispetto agli altri istituti centrali globali, che stanno cercando di contrastare il rialzo dell’inflazione stringendo le maglie della politica monetaria.