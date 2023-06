Turchia, Erdogan nomina Hafize Gaye Erkan nuovo Governatore della banca centrale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha nominato Hafize Gaye Erkan nuovo governatore della banca centrale in sostituzione di Sahap Kavcioglu.

La nomina segue a quelle effettuate nei giorni scorsi con cui Erdogan ha nominato Mehmet Simsek come nuovo ministro del Tesoro e delle Finanze.

Turchia, Erdogan presenta i membri del nuovo governo

Erkan, ex dirigente bancario negli Stati Uniti, è la prima donna a capo dell’autorità monetaria turca. In precedenza ha lavorato presso Goldman Sachs e la First Republic Bank con sede a San Francisco, che è fallita a maggio, più di un anno dopo che Erkan si è dimessa dalla carica di co-amministratore delegato.