Erdogan pronto a mandare truppe in Libia, raid vicino a Tripoli Il presidente turco si appresta a chiedere al Parlamento l’autorizzazione a intervenire in difesa del governo di unità nazionale di Tripoli

La Turchia è pronta: già in gennaio, fa sapere il presidente Recep Tayyip Erdogan, potrebbe mandare truppe in Libia. Su richiesta di Tripoli, afferma il raìs. Il conflitto tra il governo di unità nazionale di Fayez al-Serraj, riconosciuto dalla comunità internazionale e allineato con Ankara, e il generale Khalifa Haftar sostenuto tra gli altri da Russia ed Egitto, è sul punto di esplodere in una più ampia crisi regionale. «C’è un invito, lo accettiamo», ha detto il 26 dicembre Erdogan rivolgendosi ai membri del proprio partito. La missione militare sarebbe il passo successivo all’invio di armamenti turchi alla Libia, documentati dalle Nazioni Unite e in violazione dell’embargo.

Non appena il Parlamento riaprirà, ha detto Erdogan, il decreto sull’invio di uomini in Libia verrà messo in agenda: ottenuta l’autorizzazione, l’8 o il 9 gennaio si potrebbe già aprire la strada al dispiegamento. Da giorni il confronto tra i due schieramenti in cui è spaccato il Paese - alimentati da combattenti forniti dai rispettivi alleati - non fa che avvicinarsi pericolosamente al punto di non ritorno. E ora le date di cui parla Erdogan diventano come un ultimatum per la diplomazia, che deve accelerare i tempi.

La telefonata Putin-Conte

Per questo nel pomeriggio di giovedì il presidente Vladimir Putin ha sentito per telefono il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, impegnato nell’estremo tentativo dell’Unione Europea di ricondurre le parti al negoziato. La situazione in Libia, hanno concordato Putin e Conte, deve essere risolta in modo pacifico. I due leader si sono ripromessi di tenersi in costante aggiornamento: questa crisi rischia di rimettere di nuovo in rotta di collisione Putin ed Erdogan, un legame già messo seriamente alla prova in Siria.

Conte ha parlato anche con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, altro alleato di Haftar nella parte orientale della Libia: in una nota la presidenza egiziana, denunciando interferenze straniere negli affari interni libici, ha sottolineato che l’Egitto sostiene la stabilità e la sicurezza della Libia, e sostiene l’esercito libico nella lotta al terrorismo.

I mercenari russi

Da Tunisi, dove Erdogan aveva compiuto una visita a sorpresa il giorno di Natale, il ministro degli Interni del governo di Tripoli Fathi Bashagha è sembrato smentire l’invito ai turchi, almeno per il momento: «Se la situazione si deteriora - ha dichiarato Bashagha - noi avremo il diritto di difendere Tripoli e i suoi residenti: estenderemo quindi una richiesta ufficiale al governo turco per sostenerci militarmente, per poter espellere lo spettro delle forze mercenarie». Da tempo è nota la presenza in Libia, a fianco di Haftar, di contractors russi dell’oscuro gruppo Wagner, già presente in Siria e in diversi Paesi africani. Insieme ad altri mercenari provenienti dal Sudan, e con l’appoggio di droni di fabbricazione cinese inviati dagli Emirati arabi, i russi stanno aiutando l’uomo forte di Benghasi ad avanzare verso il centro di Tripoli, conquistando alcuni sobborghi meridionali.