Eredità Agnelli, torna a Torino la causa di Margherita

Torna al tribunale di Torino l’azione penale promossa da Margherita Agnelli nei confronti dei figli John, Lapo e Ginevra Elkann per una questione legata indirettamente all’eredità del padre Gianni Agnelli. La Cassazione ha, infatti, annullato parzialmente l’ordinanza con cui i giudici del capoluogo piemontese, lo scorso giugno, avevano disposto lo stop alla causa in attesa che venissero definiti tre procedimenti giudiziari in corso in Svizzera. Secondo la Suprema Corte, il provvedimento subalpino in alcuni passaggi “non esplicita” in maniera completa la decisione. Gli ermellini hanno chiarito che «decidendo in questo modo l’ordinanza impugnata ha previsto il permanere della sospensione del processo anche nel momento in cui le relative domande pregiudiziali Svizzere saranno già state decise nei processi definiti prima del tempo». Per la Cassazione una decisione che non rispetta l’articolo 7 comma 3 della legge 218/1995 sulla possibilità di sospendere i giudizi interni quando una causa straniera può produrre effetti sul processo in Italia.

La disposizione violata

La disposizione, infatti «consente la sospensione esclusivamente per il caso in cui il processo all’estero sia pendente - si legge nell’ordinanza depositata ieri - così che, nel momento in cui il processo all’estero sia definito, il processo in Italia deve proseguire il suo corso». Il fatto che nel caso esaminato i processi pendenti all’estero fossero tre «non esimeva - sottolinea la Cassazione - il giudice di merito dal considerare che ciascun processo - e quindi già il primo processo che sarà definito in ordine di tempo- inciderà sul processo pendente in Italia». Invece «l’ordinanza pronunciata non solo non ha eseguito alcuna indagine in tal senso, ma ha anche disposto la sospensione in termini tali da escludere qualsiasi accertamento sul permanere dell’esistenza dei presupposti per la sospensione fino alla definizione dell’ultimo processo in Svizzera, così pronunciando al di fuori dell'ambito consentito dall’articolo 7 comma 3 della legge 218/1995».

La Cassazione precisa che a fronte della Convenzione italo-svizzera del 22 luglio del ’68, l’ordinanza non avrebbe potuto limitarsi a considerare che quella previsione non individua una competenza giurisdizionale esclusiva «perché non si tratta di un elemento in sè utile a ritenere che i giudici svizzeri pronunceranno nel merito delle domande relative a quella successione». Entro tre mesi sarà fissata la ripresa della causa.

Le indagini sui quadri a Milano

Parallelamente, come informa l’Ansa, dovranno andare avanti le indagini della Procura di Milano con al centro il tesoro di Giovanni Agnelli. Tredici opere d’arte che arredavano Villa Frescot e Villar Perosa a Torino e una residenza di famiglia a Roma, sparite anni fa e ora reclamate dalla figlia Margherita unica erede dopo la morte della madre e moglie dell’Avvocato, Marella Caracciolo di Castagneto che quale aveva l’usufrutto dei beni. Mentre riprenderà a Torino la “battaglia” giudiziaria sull’eredità lasciata dall’Avvocato, il gip milanese Lidia Castellucci, accogliendo in parte i suggerimenti messi nero su bianco da Margherita nell’opposizione alla richiesta di archiviazione dell’inchiesta, ha indicato al pm Cristian Barilli e al procuratore aggiunto Eugenio Fusco di raccogliere le testimonianze di Paola Montalto e Tiziana Russi, entrambe persone di fiducia di Marella Caracciolo, le quali si sono occupate degli inventari dei beni ereditati, e di consultare tutte le banche dati “competenti” comprese quelle del Ministero della Cultura e la piattaforma S.U.E. (Sistema Uffici Esportazione). Secondo il giudice, che invece ha archiviato la posizione di un gallerista svizzero e di un suo collaboratore indagati per ricettazione in base alla deposizione di un investigatore privato a cui non sono stati trovati riscontri (secondo lo 007 avrebbero custodito in un caveau a Chiasso il patrimonio artistico), gli ulteriori accertamenti potrebbero essere utili per identificare chi avrebbe fatto sparire la collezione composta da quadri di Monet, Picasso, Balla, De Chirico, Balthus, Gérome, Sargent, Indiana e Mathieu. Collezione di cui Margherita ha denunciato a più riprese la scomparsa, gettando ombre anche sui tre figli del primo matrimonio: John, Lapo e Ginevra Elkann, e in particolare sul primogenito. I quali «della sorte o delle ubicazioni di tali opere», hanno saputo «riferire alcunché». E poiché ora lo scopo è recuperarle dopo che, per via dei vari traslochi, si sono volatilizzate, «appare utile procedere all’escussione» delle due donne che «si sono occupate degli inventari degli immobili» e che, quindi, «potrebbero essere a conoscenza di informazioni rilevanti» in merito agli spostamenti dei quadri e all’ «eventuale presenza di inventari cartacei da esse redatti». E poi per «verificare le movimentazioni di tali opere, appare opportuno» compiere accertamenti sulle banche dati comprese quelle del ministero.