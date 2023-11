Erg accelera dopo i conti, piace l'aumento della guidance per il 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo un avvio incerto, Erg ha imboccato la via dei rialzi dopo i conti del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell'anno. Gli analisti giudicano i conti del periodo luglio-settembre «sostanzialmente in linea con le stime», mentre apprezzano il fatto che sia stata «leggermente alzata» la guidance per il 2023. Il titolo, che era partito in ribasso di circa un punto è arrivato fino a un massimo di giornata di 24,2 euro (+3,2%).

«Positiva a nostro avviso la leggera revisione al rialzo della guidance sull'Ebitda 2023, con parte bassa della forchetta alzata da 480 a 490 milioni di euro, grazie al buon avvio del quarto trimestre, con buona ventosità e un’ulteriore crescita della capacità installata», sottolineano gli analisti di Intermonte. Nei tre mesi Erg ha riportato un utile netto adjusted di 37 milioni (-27% anno su anno), meglio del consensus per 34,3 milioni, un Ebitda adjusted di 102 milioni (contro i 103 stimati) e ricavi adjusted per 156 milioni, contro i 160 attesi. Nei primi nove mesi ha riportato un mol consolidato adjusted pari a 365 milioni di euro, in contrazione rispetto ai 390 milioni nei primi nove mesi 2022 e un risultato netto delle attività continue di gruppo adjusted pari a 149 milioni di euro, in miglioramento dai 115 milioni nei primi nove mesi 2022. I ricavi nei primi 9 mesi dell'anno sono leggermente diminuiti attestandosi a 530 milioni (562 nello stesso periodo del 2022).

Come detto, la società ha rivisto i risultati di gruppo attesi a fine anno: è stato ritoccato leggermente al rialzo l’intervallo atteso per il margine operativo lordo ora compreso tra 490 e 520 milioni (in precedenza 480-520 milioni) mentre è confermata «l’indicazione su investimenti, attesi tra 500 e 600 milioni di euro, indebitamento finanziario netto, tra i 1.400 e i 1.500 milioni, invariato nonostante gli esborsi previsti per il programma di buyback». Secondo gli analisti di Equita, che confermano il «buy» con obiettivo di prezzo a 34 euro per azione, «sulla decrescita dei risultati pesano il minor prezzo dell’energia realizzata e l’azzeramento del contributo dei Certificati Verdi per le dinamiche regolatorie, solo parzialmente compensate dall’aumento delle produzioni (+26% anno su anno nel trimestre) e della capacità installata».