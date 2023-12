Erg, grande alleanza negli Usa: investimento da 270 milioni di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Grande sbarco negli Usa per Erg. Il gruppo italiano presieduto da Alessandro Garrone annuncia la firma di un accordo con Apex Clean Energy Holdings (Apex), primario sviluppatore indipendente statunitense di energia, per la creazione di una partnership strategica per la gestione di un portafoglio di impianti eolico e solare già operativo e potenzialmente svilupparlo.

Lo sbarco negli Usa

Si tratta dello sbarco di Erg nel mercato oltreoceano e prevede la creazione di una holding di diritto statunitense nella quale saranno conferiti un impianto eolico e un impianto solare, entrambi entrati in esercizio di recente, per complessivi 317 MW di capacità installata e una produzione stimata di circa 1 TWh. La holding sarà partecipata al 75% da Erg ed al 25% da Apex che proseguirà nella gestione operativa degli asset. Il corrispettivo per l’acquisizione della quota di maggioranza del 75% è pari a 270 milioni di dollari.

L’operazione sarà chiusa nel 2024

Il closing dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2024. Paolo Merli, amministratore delegato di Erg ha commentato: «Annunciamo con orgoglio l’ingresso di ERG nel mercato Usa delle rinnovabili. Un’opportunità unica per proseguire la crescita del nostro portafoglio di attività, aumentandone diversificazione geografica e tecnologica, con l’acquisizione di impianti operativi di primaria qualità oltre ad un’importante prospettiva di crescita attraverso un cooperation agreement per circa 1 GW di progetti in fase di sviluppo. Abbiamo avutomodo di apprezzare la serietà, il know-how e l’ottimo track record di Apex. Ci aspettiamo dipresentare la nostra strategia ed i target di crescita negli USA alla comunità finanziaria nel corso del primo semestre del prossimo anno con il piano industriale 2024-28. Questa partnership strategica chiude un 2023 di grandi cambiamenti ed eccezionale crescita per ERG, ormai un operatore rinnovabile puro sempre più internazionale».