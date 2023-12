«Erg, l’alleanza in Usa un passaggio storico per il gruppo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mossa a sorpresa di Erg che sbarca sul mercato Usa con un investimento da 270 milioni di dollari, che apre la strada a nuove prospettive per l’azienda, non preventivate nel piano industriale 2021-2026, concentrato, invece, sullo sviluppo dell’azienda in Europa.

A spiegare l’operazione è Paolo Merli, ad del gruppo, il quale sottolinea come questa acquisizione sia «un passaggio storico, che definirà Erg negli anni a venire. Un quindicennio fa era una società dell’oil e praticamente solo italiana; poi, nel tempo, è diventata un’azienda di energia rinnovabile pura, con eolico e solare, presente in nove Paesi Ue; e adesso è una multinazionale che va oltreoceano. Si tratta di un percorso graduale ma molto coerente col viaggio che stiamo facendo da anni: è la prosecuzione quasi naturale del cammino iniziato tre lustri fa». In sostanza, il gruppo genovese guidato dalle famiglie Garrone e Mondini ha siglato una partnership strategica con Apex Clean Energy Holdings (una società americana indipendente che opera nell’energia pulita), con l’obiettivo di gestire un portafoglio di impianti eolici e solari già operativo e di svilupparlo. L’operazione prevede la creazione di una holding di diritto statunitense nella quale saranno conferiti un impianto eolico e un impianto solare, entrambi entrati in esercizio di recente, per complessivi 317 megawatt di capacità installata e una produzione stimata di circa un terawattora. Ma l’intesa prevede anche un cooperation agreement, relativo a circa un gigawatt di nuovi progetti solari ed eolici onshore, in fase di sviluppo negli Stati Uniti. La holding sarà partecipata al 75% da Erg ed al 25% da Apex. Quest’ultima proseguirà nella gestione operativa degli asset. I due impianti, peraltro, beneficiano di accordi di tax equity con controparti finanziarie e saranno privi di debito al closing. La messa in sicurezza dei ricavi è garantita da contratti di vendita di lungo termine siglati con controparti corporate statunitensi. Il corrispettivo per l’acquisizione della quota di maggioranza del 75% è pari, come si è accennato, a 270 milioni di dollari. Il closing dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2024 ed è subordinato al via libera da parte di alcune autorità statunitensi ed europee.

Dottor Merli, perché proprio gli Usa?

La risposta è molto semplice: è un mercato in forte crescita con un quadro regolatorio stabile e una grande disponibilità di vento e di sole, specie in alcuni Stati, come, guarda caso, quelli che abbiamo scelto noi (Iowa per l’eolico e Illinois per il fotovoltaico, ndr). E anche perché ci stiamo rendendo conto, sempre di più, del valore della diversificazione geografica: a volte c’è vento a Nord, a volte a Sud, talora non c’è in Europa e c’è invece in Usa. Quindi avere un portafoglio diversificato ha un grande valore, specie per una società come Erg, che comincia ad avere una piattaforma di alcune migliaia di megawatt.

Come mai avete scelto la strada di una joint venture?