Erg margine lordo oltre quota 500 milioni, dividendo 0,75 euro Risultato nella parte più alta della guidance data a metà anno. Utile netto di gruppo in calo del 3% a 104 milioni di Raoul de Forcade

Il gruppo Erg, che l'anno scorso ha superato i 3mila megawatt di potenza installata, ha chiuso il 2019 con un margine operativo lordo consolidato pari a 504 milioni di euro e in crescita del 3% rispetto al 2018 (quando era a 491 milioni); mentre il risultato netto di gruppo ha registrato un -3%, attestandosi a 104 milioni di euro, rispetto ai 107 milioni nel 2018. Il quarto trimestre del 2019, inoltre, si è chiuso con un mol a 124 milioni (+13% sullo stesso periodo del 2018) e un risultato netto di gruppo a 29 milioni (+96% rispetto ai 15 del 2018).

Il cda della società che fa capo alle famiglie Garrone e Mondini ha approvato i conti 2019 del gruppo specializzato nella produzione di energia green. In virtù dei risultati conseguiti, il cda ha deliberato di proporre all’assemblea la distribuzione di un dividendo pari a 0,75 euro per azione. L'indebitamento finanziario netto adjusted di Erg risulta pari a 1,47 miliardi, in aumento (di 133 milioni) rispetto al 31 dicembre 2018. La variazione riflette principalmente, spiegano all'azienda, gli investimenti del periodo (432 milioni).

«Per il 2020 - sottolinea l'ad di Erg, Luca Bettonte - ci aspettiamo un mol compreso fra i 500 e i 520 milioni, in rialzo rispetto allo scorso anno, e un indebitamento netto in riduzione fra 1,36 e 1,44 miliardi, inclusivi di investimenti che si attesteranno fra i 185 e i 215 milioni, dedicati quasi totalmente alla costruzione dei progetti greenfield delle nostre pipeline in Gran Bretagna, Polonia e Francia».

I ricavi adjusted di Erg sono stati pari a 1,022 miliardi,in lieve diminuzione rispetto al 2018 (1,027 miliardi), principalmente a seguito dei volumi nell'idroelettrico molto inferiori a quelli eccezionalmente elevati del 2018, in parte compensati dall'aumento della produzione dell'eolico e del solare, sia in Italia che all'estero, e del termoelettrico.

«Il mol di 504 milioni – spiega Bettonte - è in crescitarispetto ai 491 milioni del 2018 e si colloca nella parte più alta della guidance data a metà anno. Quest'ottimorisultato è stato raggiunto malgrado una performance moltoinferiore nell'idroelettrico, a causa di un annodecisamente secco, e il debole andamento dei prezzi dell'energia, sia in Italia che all'estero».