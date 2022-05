Erg ai massimo storici tra febbre rinnovabili e interesse fondi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti su Erg a Piazza Affari, col titolo arrivato a guadagnare oltre tre punti, in una seduta all'insegna della cautela per il FTSE MIB e per Piazza Affari, toccando i nuovi massimi storici. Mentre resta alto l'interesse sulle rinnovabili, per una transizione energetica sempre più urgente anche come conseguenza del conflitto in Ucraina, torna a circolare sul mercato il possibile interessamento del fondo australiano Ifm Investor Pty a rilevare una quota di minoranza di Erg. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l`acquisto potrebbe avvenire rilevando direttamente una quota di San Quirico (holding di controllo di Erg). L'ipotesi era circolata già nelle scorse settimane.

«Anche se le indicazioni emerse parlano di un'acquisto di San Quirico, riteniamo più probabile un'operazione che preveda la creazione di una sub-holding nella quale riversare le azioni Erg (o parte di esse) per cedere successivamente un pacchetto al fondo australiano», dicono gli analisti di Equita, che aggiungono: «Difficile immaginare se l'operazione sia solamente finalizzata al cash in da parte della famiglia Garrone per allargare l`ambito di attività della holding San Quirico o se sia il preludio a un ulteriore coinvolgimento del fondo nel controllo o nell'espansione di Erg». Equita ritiene che la società mantenga un «appeal speculativo in questo contesto di mercato, con il valore degli asset Renewables crescente in ragione delle politiche energetiche di affrancamento dalle fonti fossili. Le opzioni di crescita - sottolineano -sono rilevanti e le ultime due operazioni di fondi negli ultimi anni si sono concluse con un delisting a significativo premio (Falck Renewables e Sias)».