Erg nomina il nuovo ad e delibera un dividendo di 0,75 euro per azione

2' di lettura

Cambio al vertice del gruppo Erg: il consiglio di amministrazione dell’azienda, appena nominato dall’assemblea degli azionisti, ha designato Paolo Luigi Merli, già direttore generale e cfo del gruppo, nuovo amministratore delegato. Confermati, oltre al presidente Edoardo Garrone, il vicepresidente esecutivo, Alessandro Garrone, e il vicepresidente Giovanni Mondini.

Luca Bettonte, l’ad uscente, che ha retto l’incarico per nove anni e tre mandati, è stato confermato come consigliere e membro del comitato strategico. A lui è andato anche il ringraziamento del cda «per gli straordinari risultati raggiunti - recita una nota - che hanno permesso a Erg di svilupparsi e affermarsi come primario player europeo nelle rinnovabili, attraverso una radicale trasformazione industriale».

Il ringraziamento a Bettonte

Edoardo Garrone ha voluto ringraziare, a nome suo e degli azionisti, «i componenti del consiglio uscente per il rilevante contributo fornito nel corso del loro mandato. Un ringraziamento particolare a Luca Bettonte che ha guidato in modo eccellente il gruppo in questi anni straordinari di radicale trasformazione industriale».

Il manager, ha proseguito il presidente di Erg, «nel nuovo ruolo, continuerà ad apportare un prezioso contribuito allo sviluppo del gruppo». Garrone ha poi rivolto un augurio a Merli per il nuovo incarico «che - ha detto - saprà ricoprire con competenza e passione».

Anche Alessandro Garrone ha ringraziato Bettonte «per l’incredibile lavoro svolto in questi 15 anni in Erg, durante i quali abbiamo raggiunto risultati eccellenti. Come fu per me 10 anni fa, anche Luca, dopo tre mandati da ad, lascia il testimone a un manager cresciuto internamente».