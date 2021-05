Erg, nuovo piano industriale: investimenti da 2 miliardi e accordo con Tim

5' di lettura

Erg vara il piano industriale 2021-2025, con investimenti previsti per oltre 2 miliardi, e sigla un accordo di fornitura d’energia con Tim: il più grande mai stipulato in Italia. Approvata dal cda anche la trimestrale mentre che mostra, per l’azienda, un utile netto in crescita, a 65 milioni e ricavi a 280 milioni (+3 milioni rispetto al primo trimestre 2020).

Il gruppo ligure guidato dalle famiglie Garrone e Mondini, attraverso la controllata Erg Power Generation, e Tim, attraverso la controllata Telenergia, hanno sottoscritto un corporate Ppa (Power purchase agreement) di durata decennale per la fornitura di 3,4 terawattora di energia green per il periodo 2022-2031.

Intesa con Tim

L’accordo, sottolineano alla Erg, è il più grande mai siglato tra due aziende italiane e prevede la fornitura a Tim di energia 100% green direttamente dal portafoglio di Erg proveniente da impianti eolici. La fornitura avverrà, per una parte, in modalità baseload e, per una parte, pay as produced dagli impianti eolici oggetto di interventi di reblading di Lacedonia Monteverde e Avigliano a partire dal 2023, e con la possibilità di aumentarne il volume includendo altri progetti di potenziamento previsti da Erg sulla sua flotta eolica.

In base all’intesa, Erg cederà energia green a Tim a un prezzo definito, ottimizzando il profilo di rischio dell’investimento sui propri asset. Al contempo Tim, attraverso questo accordo, arriverà a coprire circa il 20% dei consumi energetici aziendali attraverso fonti rinnovabili, rafforzando l’impegno per il perseguimento degli obiettivi di eco-efficientamento e utilizzo di fonti rinnovabili su cui poggia la strategia del gruppo.

Investimenti per 2 miliardi

Il consiglio di amministrazione di Erg ha anche approvato il piano industriale e il piano Esg (Environmental, social, governance) 2021-2025. La strategia, spiega una nota dell’azienda, continuerà ad essere focalizzata sulla crescita nelle «rinnovabili attraverso una politica di diversificazione geografica e tecnologica e la progressiva securitizzazione dei ricavi».