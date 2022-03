Erg raddoppia gli utili e vara il nuovo piano industriale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

0

Erg ha chiuso il 2021 con un risultato netto di gruppo pari a 202 milioni, in crescita del 91% rispetto ai 106 milioni del 2020. Il cda ha approvato, inoltre, la proposta di dividendo di 0,90 euro per azione, in aumento rispetto a 0,75 euro precedenti. Via libera anche al piano industriale 2022-2026: l’azienda si avvia a completare la propria trasformazione di business in un modello puro wind & solar, continuando la crescita nelle rinnovabili e mettendo sul piatto investimenti per 2,9 miliardi.

La...