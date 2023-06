Erg sale in Borsa. Gli analisti promuovono la cessione di Priolo, ok prezzo e strategia

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Erg guida i rialzi sul Ftse Mib milanese all'indomani della vendita di Erg Power al gruppo svizzero Achernar Assets. La società ha infatti reso noto di aver firmato un accordo con la holding di investimenti elvetica per la cessione dell'intero capitale della controllata, proprietaria della centrale (gas naturale) di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, per 191,5 milioni. L'intesa prevede inoltre alcuni earn out che porterebbero la valorizzazione dell’impianto a complessivi 205,5 milioni. La centrale, con una potenza installata di 480 Mw, una produzione media annua di circa 2,4 TWh di energia elettrica e 1,2 milioni di tonnellate di vapore, produce energia principalmente per il sito industriale di Priolo, attraverso contratti di lungo periodo. Il funzionamento della centrale, ha spiegato la società, è garantito da 144 persone, incluse nel perimetro della cessione.

«La cessione di Erg Power - ha commentato l'amministratore delegato Paolo Merli - ci consente di completare la nostra trasformazione in un modello di business interamente focalizzato sulla produzione di energia eolica e solare: un passo fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo net zero che il Gruppo si è posto e previsto nell’ambito del piano Esg». «Erg è oggi al 100% una società rinnovabile», hanno notato gli analisti di Equita, sottolineando che il valore della vendita «è in linea con le indicazioni di piano» e già incluso «nelle guidance 2023». «La valutazione implicita a 5.2 volte l'Ebitda 2023 è bassa - proseguono gli esperti -, ma la cessione era già stata inquadrata nel piano complessivo di disposal, che ha portato l'anno scorso a una valutazione più elevata degli asset idroelettrici». Equita conferma quindi la «view positiva» sul titolo. La notizia della vendita è «positiva» per Intermonte, che parla di «valore della transazione in linea con le nostre valutazioni». Concorda anche Banca Akros, che ricorda come il closing dell'operazione, «soggetto tra le altre cose al completamento della procedura di golden power», sia «atteso entro la fine dell'anno».