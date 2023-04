Erg in testa al Ftse Mib, Morgan Stanley alza giudizio a "equal-weight"

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Erg in evidenza a Piazza Affari dopo la promozione da parte di Morgan Stanley. I titoli del gruppo specializzato nell'energia da fonti rinnovabili mettono a segno la migliore performance del FTSE MIB. Morgan Stanley ha promosso la raccomandazione su Erg a "equal-weight" da "underweight" con target di prezzo a 29 euro. Per gli analisti, «la performance del titolo e i fondamentali della società non sono più in contrasto», quindi è arrivato il momento di cambiare la raccomandazione. In particolare, anche se continuano a ritenere che la pipeline di Erg sia in ritardo rispetto a quella della concorrenza, per gli esperti della banca Usa, la visibilità e la qualità degli asset rimangono solidi con la diversificazione geografica. Inoltre, le azioni sono ora negoziate in linea con il fair value a seguito di un calo del 7% circa da inizio anno. Quest'ultima, è una delle considerazioni citate per la decisione di alzare il giudizio insieme al fatto che il risultato netto dell'aggiornamento strategico della società questo mese è stato positivo sugli utili e sostanzialmente neutrale rispetto alla valutazione fatta dalla banca e che c'è minore incertezza in relazione alle misure di intervento wholesale per il 2023.