Erg, utile netto a 53 milioni nel primo trimestre dell’anno I risultati dell’azienda condizionati da ventosità bassa e da uno scenario di prezzi debole e aggravato dalla crisi covid-19, i cui effetti sono stati mitigati con operazioni di hedging di Raoul de Forcade

(luigi giordano - stock.adobe.com)

I risultati dell’azienda condizionati da ventosità bassa e da uno scenario di prezzi debole e aggravato dalla crisi covid-19, i cui effetti sono stati mitigati con operazioni di hedging

2' di lettura

Erg chiude il primo trimestre con numeri che risentono degli effetti dell’emergenza covid-19 e della scarsa ventosità registrata in Italia.

I risultati al 31 marzo 2020 del gruppo guidato dalle famiglie Garrone e Mondini mostrano un margine operativo lordo adjusted che si attesta a 156 milioni, in diminuzione del 4% rispetto ai 164 del primo trimestre 2019.

Il risultato netto di gruppo adjusted è pari a 53 milioni, in linea rispetto al primo trimestre 2019 (54 milioni); mentre il risultato netto è̀ stato pari a 52 milioni, rispetto ai 49 milioni del primo trimestre 2019 (la differenza rispetto ai valori adjusted, segnala l’azienda, è principalmente riconducibile all’erogazione liberale di 2 milioni effettuata a sostegno della crisi sanitaria covid-19); i ricavi adjusted, infine, sono pari a 277 milioni, rispetto ai 296 milioni del primo trimestre 2019.



Erg, si legge in una nota del gruppo, «ha mitigato gli effetti di uno scenario dei prezzi debole e aggravato dalla crisi covid-19 grazie alle operazioni di hedging. La leggera flessione del margine operativo lordo del trimestre è dovuta alla ventosità̀ molto bassa in Italia, rispetto a quella particolarmente elevata dell'anno precedente».

Risulta «incrementata del 50% la redditività degli asset all’estero». Ed è proseguito, nel trimestre, «il percorso di crescita nell’eolico all’estero, con l'acquisizione di 38 megawatt in Francia e dei permessi per la realizzazione di un parco da 36 megawatt in Polonia. Continua la costruzione in Europa di circa 285 megawatt».



Alla luce anche del potenziale impatto del covid-19, Erg ha rivisto «al ribasso del 4% la previsione del margine operativo lordo, in un intervallo ora compreso tra 480-500 milioni, così come la stima degli investimenti ridotta di 35 milioni nell’intervallo 150-180 milioni. In riduzione di circa 10 milioni anche l’indebitamento finanziario netto, tra i 1.350 e 1.430 milioni di euro».