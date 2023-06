Erg vende la centrale a gas di Priolo, operazione da 190 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Erg ha firmato, attraverso la propria controllata Erg Power Generation Spa, un accordo con Achernar Assets, holding di investimenti Svizzera, per la cessione dell'intero capitale di ERG Power S.r.l., proprietaria della centrale cogenerativa Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) a basso impatto ambientale e ad alta efficienza, alimentata a gas naturale, di Priolo Gargallo (Siracusa).



L'impianto ha una potenza installata di 480 MW, con una produzione media annua di circa 2,4 TWh di energiaelettrica e 1,2 milioni di tonnellate di vapore. Le produzioni dell'impianto sono principalmente asservite al sitoindustriale di Priolo attraverso contratti di lungo periodo.Il funzionamento della centrale è garantito da 144 persone, incluse nel perimetro della cessione.

Il corrispettivo in termini di Enterprise Value è pari a 191,5 milioni di euro inclusivo di poste legate al capitale circolante e a crediti fiscali per complessivi 88,5 milioni di euro, di cui è previsto l'incasso tra il signing ed il closing.

Gli accordi inoltre prevedono alcuni earn-outs relativi all'andamento del business nel 2024 e 202 5nonché alcune poste di natura fiscale per complessivi 14 milioni di euro circa che porterebbero lavalorizzazione dell'impianto a complessivi 205,5 milioni di euro. Il prezzo, basato su una Locked Box Date al 1.1.23, sarà soggetto ad aggiustamenti al closing sulla base dei meccanismi previsti dal contratto.

«La cessione di ERG Power ci consente di completare la nostra trasformazione in un modello di business interamente focalizzato sulla produzione di energia eolica e solare: un passo fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo “net zero” che il Gruppo si

è posto e previsto nell'ambito del piano ESG», commenta Paolo Merli, amministratore delegato di Erg.