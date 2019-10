Ergastolo ostativo, benefici penitenziari anche al mafioso che non collabora La Cedu chiude all'Italia: no all'esclusione automatica che lega le mani ai giudici. Il ministro Bonafede: resta la contrarietà del governo Il 22 decide la Consulta di Giovanni Negri

Strasburgo boccia l'Italia, riveda la legge su ergastolo

La Corte dei diritti dell’uomo affonda l’ergastolo ostativo. Con la decisione presa ieri i giudici di Strasburgo hanno negato l’ammissibilità del ricorso presentato dal governo italiano contro la sentenza del 13 giugno scorso con la quale la Corte aveva stabilito che la disciplina italiana, in particolare l’automatismo che condiziona la concessione dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario alla collaborazione con l’autorità giudiziaria per chi è stato condannato all’ergastolo, contrasta con il diritto a non essere sottoposti trattamenti inumani o degradanti.

Per effetto della pronuncia di martedì, presa dalla Grande Camera, sorta di Corte d’appello, viene negata la possibilità di un nuovo giudizio sul caso di Marcello Viola, in carcere dall’inizio degli anni ’90 anni per associazione mafiosa, omicidio, rapimento e detenzione d’armi. L’uomo si è finora rifiutato di collaborare e gli sono stati quindi negati due permessi premio e la libertà condizionale. Nella sentenza di giugno la Corte spiega che lo Stato non può imporre il carcere a vita ai condannati solo sulla base della loro decisione di non collaborare con la giustizia.

I giudici di Strasburgo ritengono che la scelta di non collaborare non sta a significare necessariamente assenza di un pentimento, tanto meno testimonia la persistenza di un contatto con le organizzazioni criminali e quindi l’esistenza di un pericolo per la società.

Nella sentenza la Corte non afferma peraltro che Viola deve essere liberato, ma che l’Italia deve cambiare la norma sull’ergastolo ostativo in modo che la collaborazione con la giustizia del condannato non sia l’unico elemento che gli impedisce di non avere sconti di pena. Alla magistratura di sorveglianza, cioè, deve essere lasciata la possibilità di valutare il percorso del detenuto lasciando aperta la possibilità di una mitigazione del trattamento punitivo, anche limitando la detenzione.