Ergon investe in Millbo e BioNaturals, gruppo leader nel settore degli ingredienti naturali L’azienda offre soluzioni clean label ai panifici industriali di tutto il mondo

Ergon Capital Partners IV SCSP (”Ergon”) ha annunciato il closing dell'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Millbo, BioNaturals International e BioNaturals Europe.

Il Gruppo è leader nella produzione di ingredienti naturali per il settore della panificazione in Europa, Stati Uniti e Asia-Pacifico. Millbo-Bionaturals reinvestiranno nell'operazione insieme ad Ergon.Millbo-BioNaturals offre soluzioni “clean label” ai panifici industriali, sostituendo additivi, conservanti e coloranti, prolungando in maniera naturale la durata della conservazione e ricorrendo ad altri ingredienti per migliorare il sapore, il gusto e i valori nutrizionali del pane e dei prodotti da forno. Innovazione e flessibilità per creare prodotti su misura sono state la chiave del successo del Gruppo.

L'acquisizione simultanea di Millbo e BioNaturals dà vita ad un player globale con molteplici possibilità di crescita e creazione di valore, basate su: un'impronta geografica diversificata che comprende l'Europa, gli Stati Uniti e l'Asia-Pacifico; un'offerta di prodotti complementari e una base clienti blue-chip, significative sinergie commerciali e operative e opportunità di cross-selling, e un mercato frammentato e incline ad una strategia buy & build volta a migliorare il percorso di commercializzazione in regioni selezionate, espandere l'offerta di prodotti ed entrare in nuovi mercati geografici ad alto potenziale.

Il Gruppo sarà guidato da Alessandro Boggiani in qualità di CEO, che rimarrà un investitore chiave del Gruppo a fianco degli azionisti di Ergon e BioNaturals.“La partnership con Ergon permette di dare vita ad un player globale focalizzato sulla produzione di ingredienti naturali per l'industria della panificazione di tutto il mondo. In Ergon abbiamo trovato il partner migliore per scrivere un nuovo capitolo della storia della nostra azienda di famiglia, in grado di garantire la crescita del Gruppo e di sostenere ulteriormente il nostro sforzo d'innovazione nel settore della panificazione e della macinazione. Condividiamo con Ergon gli stessi valori imprenditoriali e la stessa visione per lo sviluppo del Gruppo. Sono convinto che attraverso le sue competenze, la sua vasta rete e i suoi mezzi finanziari, Ergon consentirà al Gruppo di accelerare ulteriormente la sua traiettoria di crescita, anche attraverso ulteriori acquisizioni in un mercato molto frammentato”, afferma Alessandro Boggiani, CEO.

Riccardo Collini, Partner di Ergon, commenta: “Siamo molto soddisfatti della prossima collaborazione con Alessandro. Siamo impressionati dalle eccezionali capacità d'innovazione del Gruppo, dallo sviluppo registrato finora e dal potenziale di crescita futuro. Non vediamo l'ora di sostenere tutto il management di Millbo-BioNaturals nella realizzazione dei suoi ambiziosi obiettivi”.