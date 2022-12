Ericsson, arriva un pacchetto di scioperi sulla riduzione del personale

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil hanno proclamato un “pacchetto” di 8 ore di sciopero in Ericsson, dopo l’ultimo incontro relativo alla procedura di riduzione del personale avviata da Ericsson a inizio novembre. L’azienda ha infatti confermato il percorso che ha portato all’apertura della procedura di licenziamento per 48 persone, spiegando di non aver altre soluzioni possibili. I sindacati hanno nuovamente chiesto con forza il ritiro immediato delle procedure di licenziamento, in virtù anche dell'imminente scadenza della fase sindacale della procedura.

Inoltre hanno spiegato la volontà dei lavoratori coinvolti ad essere parte attiva in eventuali percorsi di ricollocamento e di reskilling. A causa della chiusura aziendale alle loro proposte le rappresentanze dei lavoratori hanno proclamato un pacchetto di 8 ore di sciopero, per tutto il personale Ericsson Italia, a sostegno della vertenza.