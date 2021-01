Ericsson: «L'Intelligenza artificiale è un must per il successo del 5G ma attenzione a un uso distorto»

Già ora vediamo che le reti 5G sono in grado di fornire volumi di dati 100 volte superiori e una velocità 10 volte maggiore rispetto alla precedente generazione. Stiamo quindi iniziando ad avere una buona consapevolezza di ciò che sta realmente accadendo mentre continua a crescere l'implementazione del 5G e di ciò che è necessario dal punto di vista delle operazioni e dell'ottimizzazione. Le reti mobili dovranno affrontare una pressione senza precedenti in termini di utilizzo, prestazioni, versatilità ed efficienza. La complessità della gestione di una rete 5G, inclusi i punti dati IoT, rende quasi impossibile per una persona umana comprendere e trovare una soluzione ottimizzata, ed è qui che l'Intelligenza Artificiale e l'automazione giocano un ruolo fondamentale nel realizzare operazioni di rete completamente data driven. Queste tecnologie ci consentiranno di dare un senso ai miliardi di punti dati e di agire prima che i problemi di rete diventino problemi per gli utenti. Un altro vantaggio è che possiamo migliorare continuamente i casi d'uso basati su AI attraverso l'apprendimento federato, utilizzando dati anonimizzati provenienti dalle diverse reti che gestiamo per conto degli operatori, per riqualificare e migliorare gli algoritmi. Il vantaggio dell'apprendimento federato è che questa tecnica di machine learning può addestrare algoritmi da diversi set di dati senza scambiarli. Dal momento che Ericsson gestisce più di un miliardo di abbonamenti a livello globale, questo ci consente di disporre di volumi significativi di dati di rete di qualità per addestrare i nostri algoritmi di Intelligenza Artificiale e aiutare gli operatori ad adottare operazioni realmente guidate dai dati, migliorando in definitiva le prestazioni della rete e l'esperienza dell'utente finale.

A che punto è l'implementazione di reti 5G stand alone affinché la nuova tecnologia non poggi più sulle reti 4G già esistenti?



Dei 122 accordi 5G commerciali siglati da Ericsson, abbiamo fornito 77 reti 5G live ai nostri clienti nei 5 continenti e alcune di queste sono già 5G stand alone. Il 5G è una piattaforma aperta per l'innovazione. È progettato per soddisfare tutte le applicazioni con una connettività più veloce, più reattiva e più affidabile. E questo porta nuove esperienze su smartphone e altri dispositivi. Il numero di dispositivi IoT cellulari ha già superato il miliardo e si stima supererà i 5 miliardi nel 2025. Molti di questi dispositivi supporteranno servizi che prima consideravamo futuristici, come la realtà aumentata, la realtà virtuale, i veicoli automatizzati connessi e robot controllati da remoto.

Ericsson ha stretto un accordo con Vodafone sui droni utilizzabili in situazioni di emergenza grazie alla copertura della rete mobile. È un modello che verrà replicato?



La recente sperimentazione condotta nel centro di innovazione di Vodafone in Germania era volta a dimostrare come fosse possibile stabilire corridoi di volo sicuri e protetti garantendo copertura di rete. Questo è un buon esempio di co-creazione a cui lavoriamo con i nostri clienti per fare innovazione sfruttando i casi d'uso 5G. Stiamo ancora solo scalfendo la superficie quando parliamo di come le funzionalità di reti più intelligenti consentiranno a settori chiave come la sanità, l'edilizia e l'agricoltura di accelerare l'implementazione dei siti, ridurre i rischi per la salute e la sicurezza e salvare vite umane. Crediamo ci siano molte interessanti opportunità in arrivo.