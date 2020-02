«Ericsson leader in Europa nel 5G, non abbiamo bisogno di aiuto» Il capo delle reti assicura che la società è pronta a far fronte all’aumento della domanda legato ai vincoli posti a Huawei, anche se non ha uno Stato tra i suoi azionisti di Nicol Degli Innocenti

(EPA)

3' di lettura

LONDRA - L’evoluzione della rete 5G è uscita dalla nicchia tecnologica entrando di prepotenza nella sfera geopolitica. Gli Stati Uniti hanno bandito il colosso cinese Huawei per motivi di sicurezza, esortando gli alleati a fare altrettanto. Londra ha sfidato Washington, mentre i Paesi europei procedono in ordine sparso.

Huawei nega di essere una “spia” di Pechino ma si trova in una posizione difficile rispetto ai due grandi concorrenti europei, Ericsson e Nokia. Abbiamo fatto qualche domanda a Fredrik Jejdling, vice-presidente esecutivo di Ericsson, Head of Business Area Networks e responsabile della commercializzazione del 5G.

Londra non ha escluso Huawei dalla rete 5G sostenendo che è una scelta forzata perché solo il gruppo cinese ha le capacità tecnologiche per realizzare la rete 5G in tempi brevi. I cinesi sono davvero davanti a tutti?

Io non vedo nessuno davanti a noi, quindi non capisco come possiamo essere indietro. Siamo i leader in questo momento e abbiamo la migliore tecnologia. È un dato di fatto che siamo il primo gruppo a coprire 4 Continenti con la rete 5G, siamo il numero uno in Europa e America e abbiamo una presenza competitiva in Cina e altri Paesi.

Il ministro della Giustizia William Barr ha lanciato l’idea inusuale di una partecipazione azionaria Usa in Ericsson e Nokia, che sarebbero svantaggiati rispetto a Huawei perché non hanno il sostegno di un grande Stato. Cosa ne pensa?

Dico che le cose vanno benissimo come sono, stiamo bene da soli. Siamo solidi, sia da un punto di vista finanziario che tecnologico. Non abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo dimostrato di essere in grado di farcela da soli, dato che copriamo il 65% del 5G negli Usa.

Londra permette a Huawei di partecipare alla rete 5G, escludendo il gruppo cinese dal “cervello” della rete e limitando il suo ruolo alle parti “non core” come le antenne. Come esperto cosa ne pensa?

Non voglio fare commenti sulla decisione del Governo britannico perché è fuori dalla mia competenza. Da un punto di vista tecnico però posso affermare che nel sistema 5G è molto difficile distinguere tra parti “core” e parti “non core”. Ovviamente c’è una distinzione logica, ma in pratica il confine tra le parti è molto sfumato.