Ericsson torna all’utile, spinta da business delle reti e 5G

A ogni modo, a livello globale è stato comunicato un aumento dell’Ebitda inferiore alle attese nel quarto trimestre ed è stato anticipato che gli elevati costi sostenuti per il 5G si faranno sentire anche sul 2020. Queste indicazioni, insieme con il rallentamento in Nord America che l’azienda ha in gran parte attribuito all’incertezza sulla fusione fra T-Mobile e Sprint. Indicazioni, queste, che hanno appesantito il titolo che nella seduta seguita alla pubblicazione dei conti ha perso il 5,75 per cento.