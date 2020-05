Eridania: al lavoro 7 giorni su 7 per soddisfare la richiesta di zucchero durante il lockdown Nelle 8 settimane dell'emergenza sono stati venduti 30 milioni di kg di zucchero, il 50% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di L.Ben.

2' di lettura

Quasi due mesi chiusi in casa hanno risvegliato negli italiani la voglia di mettersi ai fornelli. Per uova, farina, burro e zucchero, c’è stato un vero e proprio boom: +50% nel periodo del lockdown rispetto allo stesso periodo del 2019 e a +73% nella settimana che ha preceduto la Pasqua.

La sola categoria dello zucchero, dopo alcuni anni con consumi in contrazione, è tornata a crescere a doppia cifra: +45% negli ultimi due mesi e +26% da inizio anno (dati Nielsen Distribuzione Moderna).



Eridania Italia, marchio leader della dolcificazione in Italia che fa parte del gruppo francese Cristal Union, nelle 8 settimane dell'emergenza, ha venduto 30 milioni di kg di zucchero il 50% in più allo stesso periodo dello scorso anno. Per sostenere la fortissima richiesta negli ultimi due mesi, Eridania ha potuto contare sulla flessibilità produttiva e logistica dell'impianto di Russi (Ravenna), il più grande impianto di confezionamento in Europa per lo zucchero, dove si è lavorato 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana.

La continuità della disponibilità dello zucchero è stata assicurata anche grazie all’impegno del personale e a due elementi strategici: il terminal ferroviario presso l'impianto di Russi che rifornisce con continuità i tre silos con 56 milioni di kg di capacità di stoccaggio, e il flusso di zucchero proveniente dalla raffineria SRB di Brindisi, partner di Eridania Italia, che serve soprattutto l'industria e le regioni del Sud.





Le iniziative solidali

Eridania Italia ha avviato anche diverse iniziative di solidarietà: la donazione dell'equivalente di 50.000 mascherine alla Protezione Civile dell'Emilia Romagna, il lancio di una campagna digital #Eridanianonsiferma a sfondo sociale e, in sinergia con la Caritas, la distribuzione di 60.000 confezioni di zucchero a famiglie in difficoltà.