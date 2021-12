Ernesto Colnago premiato dall’Onu come ambasciatore dei valori della bicicletta

«Oggi la mia creatura, riconosciuta nel mondo, è di proprietà di un Fondo di investimento mondiale - prosegue -, ma la storicità, la memoria e la tradizione di quello che ho costruito in settant'anni di lavoro resteranno custodite e continueranno a vivere nel Museo che è nelle mani di un Colnago, mio nipote Alessandro Brambilla Colnago. Questo riconoscimento delle Nazioni Unite è uno dei premi più belli che ho ricevuto nella mia lunga e fortunata carriera e resterà ad imperitura memoria nello scrigno dei ricordi di un'azienda che è entrata nella storia del ciclismo. E visto che siamo in clima natalizio, colgo l'occasione anche per augurare ogni bene ai dirigenti e alle maestranze di un'azienda che è nel mio cuore: sono sicuro che la Colnago avrà un futuro pieno di successi. Ma un grandissimo e sincero augurio lo voglio inviare anche a tutti e ai tanti appassionati che nel mondo amano e continueranno ad amare la bicicletta».

Nel maggio 2020 il patron della bicicletta nota in tutto il mondo con il logo inconfondibile dell'asso di fiori ha ceduto la sua creatura, per una cifra non rivelata, a Chimera Investments Llc, fondo di Abu Dhabi che è anche proprietario del team Uae.