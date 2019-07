Ernesto Neto faccia a faccia con la luna

La stampa a getto d'inchiostro “Moon Sky” del 2008 di Ernesto Neto ricorda le sue installazioni e i suoi ambienti caratterizzati da forme sferiche e biomorfe, che in questo caso sono rappresentate nella bidimensionalità sullo sfondo di un cielo nuvoloso drammatico. Nella sua astrazione può essere interpretato in svariati modi: può ricordare quei momenti in cui il sole e la luna si trovano faccia a faccia nel cielo, oppure un Dna, o un alieno, o i pollini che l'artista brasiliano include nelle sue grandi installazioni visti al microscopio. L'opera, in edizione di cinque, è in vendita su Artspace a 7.000 euro.

Courtesy Artspace