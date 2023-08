Il primo chatbot cinese – di Baidu – autorizzato dal Governo per un rilascio al grande pubblico (finora tutti i chatbot creati in Cina potevano essere usati solo da utenti selezionati). ErnieBot può generare testo, tradurre lingue, scrivere diversi tipi di contenuti creativi e rispondere alle domande in modo informative. Richiede un account Baidu e non può essere usato fuori dalla Cina. È simile a ChatGpt, ma le prime recensioni di chi ha potuto usarlo sono negative, notando la presenza di eccessivi errori e difetti.

5/6 Menu